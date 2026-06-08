Chile vs RD Congo: fecha, a qué hora, alineaciones y dónde ver partido amistoso

La selección chilena enfrentará a República Democrática del Congo luego de que el partido fuera postergado. El compromiso, que originalmente iba a disputarse en España, fue suspendido por un decreto municipal debido a un riesgo sanitario relacionado con un presunto brote de ébola en el país africano. Sin embargo, tras diversas gestiones para no perder este encuentro correspondiente a la fecha FIFA, se logró reubicar la sede.

De esta manera, los aficionados de la 'Roja' volverán a ver a su selección en acción tras la derrota por 2-1 ante Portugal, combinado liderado por Cristiano Ronaldo. En aquel compromiso, el equipo dirigido por Nicolás Córdova cayó con los goles de Gonçalo Guedes y Bruno Fernandes.

¿Cuándo juega Chile vs RD del Congo?

El compromiso entre Chile y RD del Congo se jugará este martes 9 de junio en el Stade de la Source, ubicado en la ciudad de Orleans, Francia.

Así luce Stade de la Source

¿A qué hora se juega Chile vs RD del Congo?

En territorio chileno, este partidazo se disputará desde las 12.00 p. m. Mientras que en Perú, el encuentro podrá seguirse desde las 11.00 a. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 11.00 a. m.

Bolivia, Venezuela: 12.00 p. m.

Chile, Paraguay: 12.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 1.00 p. m.

¿Dónde ver Chile vs RD del Congo?

Los aficionados podrán seguir el encuentro entre Chile y República Democrática del Congo a través de las señales de Chilevisión, ESPN y Disney+, además de las plataformas digitales Chilevisión Web y el canal oficial de Chilevisión en YouTube.

La Federación Chilena confirmo el partido

Alineaciones de Chile vs RD del Congo: posibles onces