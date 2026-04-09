Felipe Vizeu impacta con fuerte confesión tras gol en victoria de Sporting Cristal: "Presión..."

Felipe Vizeu se convirtió en el héroe de Sporting Cristal luego de marcar el gol del triunfo ante Cerro Porteño por la primera fecha de la Copa Libertadores 2026. El brasileño venía siendo criticado por su desempeño y ahora su situación dio un gran giro dándole una enorme alegría a la hinchada. Tras ello, declaró ante los medios y se confesó por el difícil momento.

Felipe Vizeu impacta con fuerte confesión tras gol en victoria de Sporting Cristal

Luego de haber conseguido el gol de la victoria de Sporting Cristal, el delantero Felipe Vizeu se pronunció en la zona mixta y sorprendió al confesar que estuvo bajo mucha presión por los cuestionamientos en su contra. Sin embargo, lejos de verlo como un problema remarcó que es parte del fútbol y siempre se dedicó a trabajar.

"Los delanteros pasan esos momentos, los últimos partidos no he estado jugando mucho. Sé que es así, que existe una presión, pero este momento que jugaba menos seguía trabajando con dedicación. Hay que continuar para que este momento continúe. Siempre espero hacer las cosas bien en los partidos pero no pasa siempre”, señaló.

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Del mismo modo, el brasileño indicó que se refugió en su familia en medio de la gran ola de críticas e hizo énfasis en que buscará seguir anotando goles para seguir en buen momento. Por otro lado, remarcó que nunca se planteó dejar a Sporting Cristal y, por el contrario, estaba enfocado únicamente en marcar goles para apaciguar las críticas.

"Tengo a mi esposa, hijos y mi familia, siempre conversamos de las críticas. Sabemos que lo más importante es seguir con fe y confiar en nosotros. Decían que el balón no estaba llegando y eso es lo peor, a veces por limitaciones u otras cosas, pero nunca faltó trabajo. Lo más importante es que estamos contentos, saben de mi capacidad y que trabajo con humildad. No pensé dejar el club, lo que pensaba era cambiar este momento lo más rápido posible. Gracias a Dios hoy se dio y ahora toca seguir adelante", mencionó.

Felipe Vizeu envió mensaje a los hinchas de Sporting Cristal

Felipe Vizeu también le mandó un mensaje a la hinchada bajopontina pidiendo su apoyo para el futuro. “A los hinchas que continúen apoyando y confiando en nosotros, si hay esas manifestaciones desde afuera es porque saben que podemos dar más. Siempre nos quedamos tristes con esas cosas, pero sabemos que el fútbol es así", aseveró el delantero.