Ariel Holan, DT de Cerro Porteño, dio rotundo mensaje tras derrota ante Cristal: "Equipo fuerte"

Sporting Cristal dio la gran sorpresa de la jornada tras vencer a Cerro Porteño en su debut por la Copa Libertadores 2026. Los rimenses se impusieron por la mínima gracias a un gol de Felipe Vizeu y se ilusionan con poder clasificar a la siguiente ronda. Luego del encuentro, el técnico del cuadro paraguayo, Ariel Holan, no calló y dejó un severo mensaje por la derrota.

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Ariel Holan, DT de Cerro Porteño, dio rotundo mensaje tras derrota ante Sporting Cristal

La victoria de Sporting Cristal en el Miguel Grau del Callao resultó ser una gran sorpresa en este inicio del campeonato, pues los rimenses no venían en su mejor momento y eran vistos como inferiores ante Cerro Porteño. Por ello, en conferencia de prensa, le consultaron a Ariel Holan si quedó sorprendido por el rendimiento de los celestes.

Ante ello, el técnico argentino no dudó en señalar que no le sorprendió el planteamiento de los rimenses y, lejos de opinar sobre el rival, se concentró en ser autocrítico, remarcando que deberán trabajar de gran forma para que ‘El Ciclón’ pueda ser competitivo en todos los torneos que disputa.

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"No, no estoy sorprendido por Sporting Cristal. Empezamos esto el miércoles pasado, llevo 3 entrenamientos y 2 partidos. Más que Cristal es todo lo que tenemos que trabajar internamente para hacernos un equipo fuerte en ambas competencias, en el torneo local y la Copa. Ahora es trabajo y más trabajo", expresó el estratega.

Del mismo modo, Holan expresó su molestia por iniciar con un traspié en la Copa Libertadores y que no haya funcionado su planteamiento. Además, avisó que trabajarán para revertir este mal inicio.

"Hoy tuvimos un traspié, no jugamos de la manera que queríamos ni pensábamos, hay un montón de atenuante, no excusas, pero me las reservo. La realidad es que lo que intentamos hacer no nos salió bien. Hay que seguir trabajando y sacar conclusiones de que el tiempo de entrenamiento es corto", acotó.

Próximo partido de Sporting Cristal

El próximo partido de Sporting Cristal será de alta intensidad ya que se medirá ante Palmeiras en la fecha 2 del Grupo F. Este duelo se jugará en territorio brasileño y está programado para jugarse el próximo jueves 16 de abril.