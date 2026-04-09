Se fue de Sporting Cristal y ahora destaca jugando en mítico club de Liga 1: "Motor y figura"

Sporting Cristal empieza a recuperar la ilusión luego de su última victoria ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores. No obstante, su rendimiento en la Liga 1 ha sido paupérrimo y los ha llevado a quedarse fuera de la pelea por el Torneo Apertura. Mientras los rimenses atraviesan este irregular momento, un exjugador del club se luce en las filas de un histórico equipo nacional. Conoce de quién se trata.

Se fue de Sporting Cristal y ahora destaca jugando en mítico club de Liga 1

Uno de los jugadores que más ilusión generaba en la hinchada de Sporting Cristal era Beto Da Silva, quien fue promovido desde las divisiones menores y en su momento fue considerado como uno de los delanteros con mejor futuro del fútbol peruano. No obstante, su carrera nunca despuntó y actualmente milita en Deportivo Garcilaso.

Recientemente el futbolista nacional parece haber resurgido y ha logrado un impresionante incremento en su nivel de juego. De hecho, en el último partido ante Sport Boys se llevó todos los aplausos por conseguir un doblete y darle la remontada a su equipo. Tras ello, la cuenta oficial de la Liga 1 lo ha reconocido como uno de los mejores jugadores de la fecha 9.

Beto Da Silva fue destacado por su rendimiento en la fecha 9 de la Liga 1

"¡Motor y figura del triunfo! Beto Da Silva es el jugador al volante de la fecha 9, premio que se le entrega al mejor conductor de la jornada. Anotó el doblete de la victoria en los minutos finales", fue el mensaje que compartió la competición en sus redes sociales.

Y es que, el exdelantero del Rímac ahora está teniendo mayor participación en el juego de su equipo, dejando de lado un poco el juego de área y fungiendo más como un volante. Una posición que le ha caído de gran manera y donde parece estar recuperando su mejor nivel que vimos en Sporting Cristal.

Números de Beto Da Silva en la Liga 1 2026

En lo que va de la temporada de la Liga 1, Beto Da Silva ha logrado sumar nueve titularidades con la camiseta del ‘Rico Garci’, consiguiendo tres goles y dos asistencias. Estas cifras lo posicionan como el jugador más influyente del equipo y lo han llevado a consolidarse como titular.