Christian Cueva y su firme comentario sobre el arbitraje en empate ante Sport Boys: "Situaciones…"

En el estadio Miguel Grau, Juan Pablo II y Sport Boys tuvieron que compartir puntos. Tras el encuentro, Cueva salió a hablar sobre cómo vio el partido.

Antonio Vidal
Christian Cueva analizó el empate de Juan Pablo II ante Sport Boys. Foto: Juan Pablo II
Juan Pablo II visitó el estadio Miguel Grau del Callao para enfrentar a Sport Boys por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1. Dicho encuentro terminó en un sólido 1-1, por lo que ambos equipos compartieron puntos. En ese sentido, tras el partido, Christian Cueva habló sobre esta igualdad y dejó duras declaraciones sobre el arbitraje.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco firmaron contrato con Sport Boys por todo el 2026.

Tras el partido, el ex Alianza Lima empezó hablando sobre el partido, valorando que se sacó al menos un punto.

“Una sensación que veníamos a ganarlo, como todo equipo, con un rival duro como el Boys que también necesitaba ganar. Lo importante es que se rescató el punto, pero necesitábamos ganar”, empezó diciendo Cueva.

Asimismo, evaluó el partido y señaló que en ciertos tramos fueron superiores. “En ocasiones creo que fuimos más claros, pero creo que el fútbol es así. a veces no se te da, pero simplemente ya está. Quizá situaciones del arbitraje que te llevan a algunas situaciones que no deben pasar, pero contento porque creo que el grupo se está dando íntegro y eso es lo más importante”.

Finalmente, ‘Aladino’ habló sobre las opiniones sobre su juego. “No tengo nada que decir, yo trabajo para mí y para equipo. A mí, lo que puedan comentar o decir, no es relevante”.

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

