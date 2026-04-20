Sport Boys sacó un importante triunfo ante Alianza Atlético de Sullana en el Campeones del 36, pero Miguel Trauco se llevó todos los reflectores, porque el lateral izquierdo se ganó la expulsión en su debut con la camiseta rosada y protagonizó una fuerte pelea con los jugadores churres en la entrada a los vestuarios.

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Al finalizar el encuentro, el entrenador de Sport Boys, Carlos Desio, confirmó que habló fuertemente con Miguel Trauco por lo sucedido, que le señaló que no puede reaccionar así porque tiene que manejarse con criterio y que le llamó la atención en los vestuarios.

“No sé exactamente qué pasó afuera. No me gustan estas cosas, obviamente, no comparto (pelea de Miguel Trauco)”, empezó declarando Carlos Desio a L1 Max. Luego, agregó: “Les dije que no pueden ocurrir estas cosas. Nosotros no nos tenemos que salir del plan que venimos a ejecutar. Acá no podemos quedarnos con un hombre menos. No podemos cometer esos errores que nos terminan perjudicando”.

Cuando fue consultado sobre los insultos que van a recibir constantemente Miguel Trauco y Carlos Zambrano en las canchas de fútbol, el estratega aseveró que el ‘Káiser’ sí sabe manejar este tipo de cosas, pero que al ‘Genio’ aún le falta.

“Es parte del fútbol, el folclore del fútbol que te van a gritar eso, manejar un poco más a Miguel. Carlos un poco la tiene muy clara en eso. Yo hablé con él sobre eso y me dice que sabe que va a pasar eso, entonces, él la tiene muy clara en eso. Hay que hablar con Miguel”, señaló.

Finalmente, Carlos Desio confirmó que Trauco no puede reaccionar de esa manera y que tuvo que llamarle la atención en el vestuario.

“Trató en defensa, según él lo que dijo el chico contrario y saltó en defensa. Yo le dije que no tienes que ser seguridad de nadie, entonces tener la mente clara y pensando en lo que tiene que hacer dentro de la cancha y no pensar en lo que pasa afuera. Sí hubo un llamado de atención por la reacción, no puede reaccionar así”, sentenció.