Universitario y los resultados para clasificar a octavos de Libertadores tras perder ante Coquimbo

Universitario de Deportes cayó por 2-1 frente a Coquimbo Unido en la cuarta jornada de la Copa Libertadores 2026 y dejó comprometidas sus opciones de avanzar a los octavos de final. Por ello, aquí se detalla qué marcadores necesita el cuadro crema para seguir en carrera en la ‘Gloria Eterna’.

Universitario y los resultados que necesita para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores tras perder ante Coquimbo Unido

Universitario definirá en mayo de 2026 su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores, cuando enfrente a Nacional de Uruguay y a Deportes Tolima de Colombia en la penúltima y la última fecha del torneo internacional.

Tras la caída frente a Coquimbo Unido en la cuarta fecha, el conjunto crema queda obligado a sumar 6 de 6 puntos en juego y, además, a esperar que los equipos chileno y colombiano no consigan victorias, para seguir dependiendo de sí mismo.

Universitario perdió 2-1 ante Coquimbo Unido y complicó sus chances de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores

En la quinta fecha, Universitario se enfrentará a Nacional en Uruguay y necesitará sumar los tres puntos para volver a ubicarse en la parte alta de la tabla y sacarle ventaja. Al mismo tiempo, el choque entre Coquimbo y Tolima podría favorecerlo si termina en empate, ya que ese resultado le permitiría estar cerca de los primeros lugares.

En la sexta y última jornada, Universitario de Deportes recibirá a Deportes Tolima en el Estadio Monumental y está obligado a ganar para sumar 3 puntos que reduzcan las opciones de los colombianos de seguir en carrera. En el otro duelo del grupo B, entre uruguayos y chilenos, los merengues deberán aguardar un milagro del conjunto también conocido como ‘El Bolso’ para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Tabla de posiciones del grupo de Universitario en la Copa Libertadores 2026

GRUPO B: FECHA 4