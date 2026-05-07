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Universitario y los resultados para clasificar a octavos de Libertadores tras perder ante Coquimbo
Conoce qué resultados necesita Universitario de Deportes para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026 tras perder ante Coquimbo Unido en Chile.
Universitario de Deportes cayó por 2-1 frente a Coquimbo Unido en la cuarta jornada de la Copa Libertadores 2026 y dejó comprometidas sus opciones de avanzar a los octavos de final. Por ello, aquí se detalla qué marcadores necesita el cuadro crema para seguir en carrera en la ‘Gloria Eterna’.
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Universitario y los resultados que necesita para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores tras perder ante Coquimbo Unido
Universitario definirá en mayo de 2026 su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores, cuando enfrente a Nacional de Uruguay y a Deportes Tolima de Colombia en la penúltima y la última fecha del torneo internacional.
Tras la caída frente a Coquimbo Unido en la cuarta fecha, el conjunto crema queda obligado a sumar 6 de 6 puntos en juego y, además, a esperar que los equipos chileno y colombiano no consigan victorias, para seguir dependiendo de sí mismo.
Universitario perdió 2-1 ante Coquimbo Unido y complicó sus chances de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores
En la quinta fecha, Universitario se enfrentará a Nacional en Uruguay y necesitará sumar los tres puntos para volver a ubicarse en la parte alta de la tabla y sacarle ventaja. Al mismo tiempo, el choque entre Coquimbo y Tolima podría favorecerlo si termina en empate, ya que ese resultado le permitiría estar cerca de los primeros lugares.
En la sexta y última jornada, Universitario de Deportes recibirá a Deportes Tolima en el Estadio Monumental y está obligado a ganar para sumar 3 puntos que reduzcan las opciones de los colombianos de seguir en carrera. En el otro duelo del grupo B, entre uruguayos y chilenos, los merengues deberán aguardar un milagro del conjunto también conocido como ‘El Bolso’ para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.
Tabla de posiciones del grupo de Universitario en la Copa Libertadores 2026
GRUPO B: FECHA 4
|CLUB
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Deportes Tolima
|4
|4
|7
|2. Coquimbo Unido
|4
|0
|7
|3. Universitario
|4
|-1
|4
|4. Nacional
|4
|-3
|4
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