Solano, campeón con Universitario, eligió al favorito a ganar el Alianza vs Cristal: "Ventaja"

Nolberto Solano es una figura histórica de Universitario de Deportes tras haber sido uno de los líderes del equipo en la hazaña de consagrarse campeón en 2009. Luego, por su experiencia en el fútbol nacional, fue consultado sobre quién será el ganador del clásico moderno que se avecina entre Alianza Lima y Sporting Cristal. El exfutbolista dio su predicción.

Nolberto Solano, campeón con Universitario, eligió al favorito para ganar el clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal

En diálogo con Ovación, Solano fue preguntado por el clásico que disputarán Alianza y Cristal, así como por quién se impondrá en el encuentro correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Para el también conocido como ‘Maestrito’, el club blanquiazul parte con una ventaja sobre los celestes; no obstante, advirtió que no debe confiarse, porque los dirigidos por Zé Ricardo saben afrontar encuentros de este tipo.

Alianza Lima se enfrentará a Sporting Cristal por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Asimismo, Nolberto Solano señaló que, mientras Alianza Lima cuenta con la ventaja de centrar toda su atención únicamente en el torneo local, Sporting Cristal dispone de jugadores de jerarquía capaces de lograr un resultado favorable. Por ello, considera el encuentro como de pronóstico incierto y reservado.

“Sobre el papel parecería que Alianza es el favorito por lo que viene haciendo. Además, tiene la ventaja de no estar jugando un torneo internacional, quizás llega un poco más fresco y con jugadores de mucha jerarquía y experiencia. Eso normalmente siempre se nota, pero es un partido de pronóstico reservado", comenzó diciendo.

"Cristal sabe la importancia que tiene para el hincha jugar contra Alianza y contra la ‘U’. Hay una responsabilidad muy grande y me parece que Cristal tiene jugadores como para reaccionar y sacar un buen resultado", finalizó.

Alianza Lima vs Sporting Cristal por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima medirá fuerzas con Sporting Cristal el sábado 9 de mayo a las 8.00 p. m., en un duelo correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, en La Victoria.