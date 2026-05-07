Vale casi medio millón, fue goleador en Uruguay y suena para llegar a Universitario: "Contrato"

Universitario de Deportes ya empezó a centrar su atención en el segundo tramo de la temporada, en el que buscará conquistar el título del Torneo Clausura 2026, una de sus únicas opciones para aspirar al de la Liga 1. Por ello, la directiva busca reforzar su plantel y se conoció que quiere fichar a un destacado delantero; entre las opciones, figura un goleador de Uruguay.

Vale casi medio millón, fue goleador en Uruguay y suena para llegar a Universitario

La dirección deportiva de Universitario sabe que no puede volver a equivocarse en la elección de su delantero para competir por el puesto con Álex Valera, ante el bajo rendimiento de Sekou Gassama. Por ello, sigue los pasos de un atacante de jerarquía que fue el máximo goleador del fútbol uruguayo. Se trata de Fernando Mimbacas.

Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que en la ‘U’ ven al delantero como una gran opción para asumir un rol en el esquema ofensivo del equipo. El futbolista uruguayo, de 1,95 m de altura, actualmente pertenece a Juventud de Las Piedras y ha mostrado un gran nivel en la Copa Sudamericana.

Fernando Mimbacas suena como opción para ser el nuevo '9' de Universitario

El atacante de 24 años aún cuenta con contrato vigente con su club. Sin embargo, la posibilidad de su incorporación surge porque posee una cláusula de rescisión de la que Universitario puede obtener ventaja.

Sin embargo, cabe señalar que Fernando Mimbacas es una de las diversas opciones que tiene el club crema y su llegada dependerá netamente de la negociación que pueda alcanzar la institución.

Fernando Mimbacas y sus números en la actualidad

Fernando Mimbacas ha logrado un gran rendimiento desde su llegada a Juventud de Las Piedras, donde rápidamente se consagró como titular indiscutible en el once, con 18 partidos disputados (14 por la Liga de Uruguay y cuatro por la Copa Sudamericana). En sus estadísticas, el delantero registra ocho goles y una asistencia; además, es uno de los máximos goleadores del torneo de la Conmebol.

Esos registros en ofensiva han llevado a que el valor de mercado del delantero sufra una gran revalorización y esté cotizado en 300 mil euros, de acuerdo con el portal Transfermarkt, una cifra que apunta a incrementarse.

Fernando Mimbacas fue el máximo goleador del fútbol uruguayo

En la temporada 2022, Mimbacas se convirtió en la máxima figura de Juventud de Las Piedras, al marcar 12 goles en la Segunda División del fútbol uruguayo, cifra que lo convirtió en el máximo goleador del campeonato en la etapa regular, ya que en los playoffs anotó otro tanto.