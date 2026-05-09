Gareca señaló qué equipo es el más grande entre Alianza, Universitario y Cristal: "Es como Boca"

Uno de los debates en el ámbito futbolístico nacional es qué equipo es el más grande. Cada hincha defiende su postura; los de Universitario aseguran que su club es el mejor del país. Los de Alianza Lima responden y señalan que su institución es la más importante, mientras que los fanáticos de Sporting Cristal resaltan que, en menos años de fundación, lograron marcar la pauta.

Ricardo Gareca dio su punto de vista y su respuesta desató la polémica. En una entrevista con ESPN, el ‘Tigre’ explicó que tanto Universitario como Alianza Lima son los más grandes del Perú. Incluso los comparó con River Plate y Boca Juniors.

“He dirigido a Universitario antes de dirigir a Perú. La 'U' es como Boca Juniors o River Plate, junto a Alianza Lima son muy populares”, indicó el entrenador argentino.

Finalmente, Gareca señaló que Sporting Cristal es el tercer equipo grande del fútbol peruano. Resaltó que, en comparación con Alianza Lima o Universitario, es menos popular.

“Sporting Cristal es el tercer equipo grande, menos popular que Universitario o Alianza Lima, es un equipo grande, pero menos popular”, finalizó el DT, que fue vinculado con la U tras la salida de Rabanal.

Ricardo Gareca quiere volver al fútbol argentino

En la entrevista, Ricardo Gareca explicó que por ahora tiene compromisos que le impiden dirigir, pero cuando termine el Mundial analizará la mejor opción para su futuro. El ‘Tigre’ reveló que quiere regresar al fútbol argentino para tomarse la revancha.

“Me gustaría insertarme de nuevo en Argentina. Tuve un breve paso por Vélez y no me fue bien. Cuando termine el Mundial, puedo volver", indicó el exDT de Chile.