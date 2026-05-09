0
ANTESALA
Alianza Lima vs Sporting Cristal por Torneo Apertura

Gareca señaló qué equipo es el más grande entre Alianza, Universitario y Cristal: "Es como Boca"

En una entrevista con ESPN impactó tras señalar qué equipo es el más grande del fútbol peruano entre Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.

Jesús Yupanqui
¿Qué equipo es el más grande del Perú para Ricardo Gareca?
¿Qué equipo es el más grande del Perú para Ricardo Gareca? | FOTO: Captura ESPN
COMPARTIR

Uno de los debates en el ámbito futbolístico nacional es qué equipo es el más grande. Cada hincha defiende su postura; los de Universitario aseguran que su club es el mejor del país. Los de Alianza Lima responden y señalan que su institución es la más importante, mientras que los fanáticos de Sporting Cristal resaltan que, en menos años de fundación, lograron marcar la pauta.

Universitario de Deportes perdió 3-2 ante Sport Boys y generó preocupación en la hinchada

PUEDES VER: Universitario perdió 3-2 ante Sport Boys y desató preocupación a los hinchas cremas

Ricardo Gareca dio su punto de vista y su respuesta desató la polémica. En una entrevista con ESPN, el ‘Tigre’ explicó que tanto Universitario como Alianza Lima son los más grandes del Perú. Incluso los comparó con River Plate y Boca Juniors.

He dirigido a Universitario antes de dirigir a Perú. La 'U' es como Boca Juniors o River Plate, junto a Alianza Lima son muy populares, indicó el entrenador argentino.

Finalmente, Gareca señaló que Sporting Cristal es el tercer equipo grande del fútbol peruano. Resaltó que, en comparación con Alianza Lima o Universitario, es menos popular.

Sporting Cristal es el tercer equipo grande, menos popular que Universitario o Alianza Lima, es un equipo grande, pero menos popular”, finalizó el DT, que fue vinculado con la U tras la salida de Rabanal.

Ricardo Gareca quiere volver al fútbol argentino

En la entrevista, Ricardo Gareca explicó que por ahora tiene compromisos que le impiden dirigir, pero cuando termine el Mundial analizará la mejor opción para su futuro. El ‘Tigre’ reveló que quiere regresar al fútbol argentino para tomarse la revancha.

“Me gustaría insertarme de nuevo en Argentina. Tuve un breve paso por Vélez y no me fue bien. Cuando termine el Mundial, puedo volver", indicó el exDT de Chile.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Universitario perdió 3-2 ante Sport Boys y desató preocupación a los hinchas cremas

  2. Universitario remece el mercado y presentó a 5 futbolistas para ganar la Liga: "Refuerzos"

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano