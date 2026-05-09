Campeón nacional ilusiona a hinchas y revela su deseo de brillar en Alianza Lima: "Quiere volver"

Alianza Lima ha tenido a grandes jugadores en su plantel, muchos de ellos salidos de sus divisiones menores, aunque varios terminan dejando el club en busca de nuevos retos. Ahora, a puertas de la apertura del mercado de pases para el segundo tramo de la Liga 1 2026, un jugador que fue campeón en Perú sorprendió al revelar su deseo de volver a vestirse de blanquiazul.

Se trata de Mauricio Arrasco, quien le puso fin a su etapa en Alianza Lima esta temporada y actualmente milita en FC Cajamarca, donde se ha consolidado como una pieza importante en el once titular. Por ello, muchos hinchas han pedido su regreso al cuadro victoriano.

En ese sentido, durante el programa 'Código Blanquiazul', le preguntaron al periodista Gerson Cuba por las posibilidades de que Arrasco vuelva a jugar con los íntimos. Ante ello, explicó que se fue como jugador libre, pero que, tras contactarse con su entorno, le aseguraron que mantiene su deseo de regresar al club de sus amores en un futuro próximo.

Mauricio Arrasco brilla en FC Cajamarca y sueña con volver Alianza Lima

"(Mauricio) Arrasco era jugador libre y lo que tengo entendido, por parte del entorno del jugador, es que él quiere volver en algún momento a Alianza. Sí quiere hacerlo, pero va a depender como se le va dando el año con FC Cajamarca", señaló el citado comunicador.

Sin embargo, el periodista deportivo también indicó que su posible retorno al club dependerá de cómo rinda en las filas de FC Cajamarca, lo que deja en claro que solo con un gran nivel podrá volver a Alianza Lima.

Mauricio Arrasco y su gran momento en FC Cajamarca

Tras no haber sido considerado en Alianza Lima, Mauricio Arrasco concretó su fichaje por FC Cajamarca para esta temporada, en la que ha ido ganando regularidad y recientemente ha firmado destacadas actuaciones. Con el cuadro cajamarquino ha disputado 13 partidos, en los que ha marcado un gol y brindado una asistencia.

Mauricio Arrasco fue campeón nacional

Como parte de su desarrollo futbolístico, Mauricio Arrasco llegó en calidad de préstamo a las filas de Alianza Universitario en la temporada 2024, club con el que disputó la Liga 2 y se consagró con el título, con lo que aportó para el ascenso de los huanuqueños.