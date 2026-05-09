¿Fichaje? Página oficial de Alianza Lima sorprende a hinchas destacando a exjugador de Gimnasia

Alianza Lima se ilusiona con ser campeón del Torneo Apertura 2026, aunque antes deberá afrontar el reto de imponerse a Sporting Cristal en la fecha 14. Al mismo tiempo, comienzan a surgir rumores sobre posibles movimientos en el mercado de fichajes, con algunos futbolistas que pueden dejar la institución. En ese contexto, se volvió viral que la página oficial del club destacara a un exjugador de Gimnasia La Plata como integrante del plantel.

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Página oficial de Alianza Lima destaca a exjugador de Gimnasia

Recientemente, se viralizó que la página web de los blanquiazules presenta como una de las figuras de su plantel a un lateral con pasado en Gimnasia de Argentina. Sin embargo, pese a la emoción de los hinchas, no se trata de la filtración de un nuevo fichaje, sino de Guillermo Enrique.

Resulta que el área de marketing del club no actualiza la plantilla desde la temporada pasada, por lo que el defensa argentino sigue figurando como jugador de Alianza Lima. Incluso, Enrique aparece con la camiseta blanquiazul y el dorsal 22. Además, ninguno de los fichajes para la Liga 1 2026 figura en la página oficial.

Guillermo Enrique sigue figurando como jugador de Alianza Lima

Una situación que resulta llamativa, sobre todo si se considera que el lateral argentino fue uno de los primeros jugadores en dejar las filas del club tras el final de la temporada 2025.

¿Qué pasó con Guillermo Enrique tras su salida de Alianza Lima?

Guillermo Enrique se marchó de Alianza Lima tras no cumplir con las expectativas de la dirección deportiva y tuvo que volver a Gimnasia y Esgrima La Plata. No obstante, fue transferido a Aldosivi, club donde es considerado una alternativa y suele ser suplente. En este 2026, suma ocho partidos y solo 380 minutos de juego.

Guillermo Enrique y su paso por Gimnasia La Plata

Guillermo Enrique inició su carrera en las divisiones menores de Gimnasia. En 2021 fue ascendido al primer equipo y se mantuvo en el club durante cuatro temporadas. En total, jugó 77 partidos con el equipo y solo pudo conseguir un gol y dos asistencias.