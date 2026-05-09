Vale más de medio millón, fue figura con Gorosito y ahora Guede no lo considera en Alianza Lima

Alianza Lima se alista para enfrentar a Sporting Cristal en un cierre muy disputado del Torneo Apertura 2026, en el que es favorito para quedarse con el título. Sin embargo, en las últimas semanas llamó la atención que Pablo Guede dejara fuera de la lista de convocados a un talentoso jugador, con una gran cotización en el mercado, que había brillado bajo las órdenes de Néstor Gorosito. Se trata de Piero Cari.

Recientemente, el club anunció la lista de convocados para el clásico ante Sporting Cristal y volvió a relucir la ausencia de Piero Cari en la nómina de Pablo Guede, algo que se ha repetido constantemente esta temporada. El volante ha perdido la titularidad y no es considerado ni como revulsivo en el cuadro blanquiazul, situación que ha sorprendido a los hinchas.

Piero Cari fue la gran promesa con Néstor Gorosito

Los números actuales de Piero Cari contrastan en gran medida con la campaña anterior, en la que fue una de las grandes apuestas de Néstor Gorosito y demostró un talento sin igual para comandar el mediocampo de Alianza Lima. Este factor lo llevó a sumar varias titularidades ante importantes equipos a nivel internacional en la Copa Libertadores y Sudamericana.

Piero Cari era un habitual en el esquema de Néstor Gorosito y ahora no es considero por Pablo Guede.

Bajo el mando del ‘Pipo’, Cari logró sumar 20 participaciones con el club entre todas las competiciones y destacó por su gran distribución de balón. En 2025, sumó un total de 818 minutos con los ‘íntimos’, logró anotar un gol y brindar dos asistencias. Su rendimiento lo llevó incluso a ser convocado y debutar con la selección peruana.

Piero Cari y su poca participación con Pablo Guede

Piero Cari se perfilaba para tener un rol más protagónico en esta edición de la Liga 1, pero la realidad ha sido totalmente diferente, ya que suma muy pocos minutos esta temporada y ha dejado de aparecer en la nómina de convocados para los últimos partidos.

En la actualidad, bajo las órdenes de Pablo Guede, el volante de 18 años solo ha jugado cuatro partidos con la camiseta de Alianza Lima (dos por el Torneo Apertura y dos por la Copa Libertadores) y suma 105 minutos en cancha en este 2026. Números que necesita mejorar, considerando su proyección como una promesa del fútbol peruano.

¿Cuál es el valor de mercado de Piero Cari?

Piero Cari aumentó su cotización por su rendimiento y actualmente ostenta un valor de mercado de 600 mil euros, según la información del portal internacional Transfermarkt. Sin embargo, no sería extraño que esta cifra disminuya en una próxima actualización por su poca participación en Alianza Lima.