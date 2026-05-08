Alianza se 'refuerza' con delantero histórico de Perú para salir campeón del Apertura

Alianza Lima tiene el claro objetivo de salir campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 para luego buscar el título nacional. Por eso, los íntimos se reforzaron con un delantero histórico de la selección peruana: estamos hablando de Paolo Guerrero.

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Alianza Lima y su ‘refuerzo’ histórico de la selección peruana para salir campeón del Torneo Apertura

Alianza hizo oficial su lista de convocados para disputar el partido ante Sporting Cristal por la jornada 14 del Apertura de la Liga 1.

Paolo Guerrero volverá a la lista de convocados de Alianza Lima tras superar su lesión

En medio de esta nómina, Pablo Guede decidió por integrar a Guerrero con miras a ganar el clásico moderno y los 3 siguientes partidos en su lucha por salir campeón del primer campeonato del año.

De esta forma, el histórico delantero de la selección peruana, Paolo Guerrero, vuelve nuevamente a la lista de convocados de Alianza Lima y buscará ganar el Torneo Apertura 2026.

Paolo Guerrero en la selección peruana

Paolo Guerrero es figura histórica de la selección peruana

Paolo Guerrero es una leyenda de la selección peruana, ya que es considerado el máximo goleador en la historia con 41 goles en 129 partidos. A pesar de que ya anunció su retiro de la Bicolor, el delantero es recordado por liderar el equipo que clasificó a Perú al Mundial 2018 y salió subcampeón de la Copa América en 2019.

Convocados de Alianza Lima para enfrentar a Sporting Cristal

Porteros

Guillermo Viscarra

Alejandro Duarte

Defensas

Renzo Garcés

Gianfranco Chávez

Josué Estrada

Marco Huamán

Cristian Carbajal

Mateo Antoni

Volantes

Gaspar Gentile

Jairo Vélez

Jesús Castillo

Esteban Pavez

Kevin Quevedo

Fernando Gaibor

Jean Pierre Archimbaud

Alessandro Burlamaqui

Eryc Castillo

Delanteros