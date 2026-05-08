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Alianza se 'refuerza' con delantero histórico de Perú para salir campeón del Apertura

Alianza Lima busca salir campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y por eso se refuerza con un delantero histórico de la selección peruana.

Luis Blancas
Alianza Lima y su refuerzo histórico de la selección peruana para salir campeón del Torneo Apertura
Alianza Lima y su refuerzo histórico de la selección peruana para salir campeón del Torneo Apertura | Composición: Líbero
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Alianza Lima tiene el claro objetivo de salir campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 para luego buscar el título nacional. Por eso, los íntimos se reforzaron con un delantero histórico de la selección peruana: estamos hablando de Paolo Guerrero.

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Alianza Lima y su ‘refuerzo’ histórico de la selección peruana para salir campeón del Torneo Apertura

Alianza hizo oficial su lista de convocados para disputar el partido ante Sporting Cristal por la jornada 14 del Apertura de la Liga 1.

Paolo Guerrero volverá a la lista de convocados de Alianza Lima tras superar su lesión

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En medio de esta nómina, Pablo Guede decidió por integrar a Guerrero con miras a ganar el clásico moderno y los 3 siguientes partidos en su lucha por salir campeón del primer campeonato del año.

De esta forma, el histórico delantero de la selección peruana, Paolo Guerrero, vuelve nuevamente a la lista de convocados de Alianza Lima y buscará ganar el Torneo Apertura 2026.

Paolo Guerrero en la selección peruana

Paolo Guerrero es figura histórica de la selección peruana

Paolo Guerrero es figura histórica de la selección peruana

Paolo Guerrero es una leyenda de la selección peruana, ya que es considerado el máximo goleador en la historia con 41 goles en 129 partidos. A pesar de que ya anunció su retiro de la Bicolor, el delantero es recordado por liderar el equipo que clasificó a Perú al Mundial 2018 y salió subcampeón de la Copa América en 2019.

Convocados de Alianza Lima para enfrentar a Sporting Cristal

Porteros

  • Guillermo Viscarra
  • Alejandro Duarte

Defensas

  • Renzo Garcés
  • Gianfranco Chávez
  • Josué Estrada
  • Marco Huamán
  • Cristian Carbajal
  • Mateo Antoni

Volantes

  • Gaspar Gentile
  • Jairo Vélez
  • Jesús Castillo
  • Esteban Pavez
  • Kevin Quevedo
  • Fernando Gaibor
  • Jean Pierre Archimbaud
  • Alessandro Burlamaqui
  • Eryc Castillo

Delanteros

  • Luis Ramos
  • Paolo Guerrero
  • Federico Girotti
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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