Flavia Montes responde con dureza a Baella tras comentarios sobre fichaje por Alianza: “Irresponsable”

Flavia Montes no se guardó nada. A través de sus redes sociales, la flamante refuerzo de Alianza Lima respondió con firmeza a la exvoleibolista Vivian Baella. Para poner en contexto, Baella, en una reciente edición del programa 'Bloqueo y Punto', señaló que había recibido información sobre acuerdos para que Montes llegue al elenco blanquiazul. Además, aseguró que su fuente le indicó que la jugadora ya habría cerrado su fichaje antes de disputarse la tercera final entre Alianza Lima y San Martín, por la Liga Peruana de Vóley.

A estas declaraciones se sumó el comentario de que Montes habría entregado un inmueble, algo que no cayó nada bien en la exjugadora de San Martín, quien salió al frente para desmentirlo y reafirmar que este tipo de 'noticias' solo dañan la reputación de los deportistas.

Flavia Montes responde con dureza a Vivian Baella

En un primer momento, Flavia cuestionó la veracidad de lo que había dicho Baella.

“En el marco de un programa “Bloqueo y Punto”, Vivian Isabel Baella Guevara, expresó las siguientes tres afirmaciones:

Mi fuente confiable me contó que yo acordé una semana antes de la última final de la Liga Nacional Deportiva de Vóley, un contrato con el Club Alianza Lima

me entregaron un monto elevando y, finalmente

me hice acreedora de un inmueble, por dicho contrato. El contexto de esta entrevista es acompañado de expresiones gestuales y verbales visiblemente suspicaces por parte de los conductores presentes”.

Además, no dudó en resaltar su respeto por la libertad de expresión. Sin embargo, dejó en claro que estos comentarios llegan a afectar la reputación que tiene como deportista de élite.

“Como deportista, pero principalmente como ciudadana peruana, soy firmemente respetuosa de la libertad de expresión, como mecanismos de transmisión de información. En ese sentido, acepto -como parte de ese derecho- las opiniones, críticas o juicios de valor que puedan realizarse sobre mi persona, sean estos o no de mi agrado”.

“Lo que claramente, como cualquier persona, rechazo, son afirmaciones desprovistas de verdad que dañan mi reputación, mi prestigio y los valores que he venido construyendo durante mi desarrollo profesional y trayectoria deportiva. Afirmar -sin una sola evidencia- y encubrirse bajo el concepto de “comentarios de terceros, sin confirmar, o fuentes supuestamente confiables”, es no solamente irresponsable y temerario, sino ILEGAL”.

Asimismo, dejó en claro que siempre estuvo comprometida con las instituciones cuya camiseta vistió alguna vez.

“En todos mis años de carrera he mantenido un perfil deportivo íntegro y honorable, sin ningún tipo de proceso disciplinario que lo cuestione, actuando siempre con probidad y compromiso tanto en mis actuaciones deportivas como personales, en las instituciones que he orgullosamente defendido (Regatas Lima y Universidad San Martín). Por esta razón, no permitiré que ninguna persona ni medio de comunicación desprestigie mi imagen deportiva y lesione mis derechos al honor y a la buena reputación. Las opiniones deben educar e informar verazmente a la población, a los seguidores de este hermoso deporte y no, por el contrario, avergonzarla”, se lee en su comunicado publicado mediante sus historia de Instagram.