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Facundo Morando de Alianza Lima calificó el nivel de las deportistas peruanas: "Me sorprende"

En una reciente entrevista, el técnico argentino habló desde su experiencia dirigiendo a Alianza Lima, dando rotundas palabras sobre la voleibolista peruana.

Antonio Vidal
Facundo Morando habló sobre el rendimiento de las jugadoras de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición Líbero/Saque&Punto
Facundo Morando habló sobre el rendimiento de las jugadoras de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición Líbero/Saque&Punto
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Alianza Lima consiguió el ansiado tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley. Las dirigidas por Facundo Morando fueron superlativas durante el desarrollo del torneo peruano. En ese sentido, en una reciente entrevista para el programa 'Saque&Punto' se tuvo como invitado a Morando, quien también será recordado como parte de la historia blanquiazul. Allí sorprendió con su respuesta a las personas que critican el nivel de las jugadoras peruanas.

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En sus palabras, manifestó que le asombra cuando en la televisión se tilda a la voleibolista peruana de no ser comprometida con el deporte.

“A mí me sorprende mucho cuando escucho a entrenadores, jugadoras, decir en la televisión que la jugadora peruana no entrena, no le gusta entrenar, no es disciplinada”, fueron las primeras palabras del técnico argentino.

Facundo Morando sobre jugadoras de Alianza Lima: “Son atletas de alto rendimiento”

Basándose en su experiencia en Alianza Lima, el técnico argentino destacó la entrega mostrada por las voleibolistas peruanas. Asimismo, señaló que ello quedó reflejado tanto en el Sudamericano como en el Mundial de Clubes.

“Las mías, las que yo tuve acá (Alianza Lima), son atletas de alto rendimiento, que trabajan todos los días, se brindan al 100%, están dispuestas a entrenar y nosotros las exigimos. Nosotros las exigimos porque entendemos que para ganar un partido del Mundial, subir a un podio del Sudamericano y salir campeones debemos exigirlas al límite. Nosotros siempre íbamos al límite, y estas chicas, con dolores, días mejores o peores, no negociaban la entrega; después pueden jugar mal, es normal”, fueron las palabras de Morando sobre las jugadoras de Alianza.

“Yo me quedo muy sorprendido cuando escucho eso. Me tocó un grupo de jugadoras peruanas que deben estar por encima o fuera de la media. Las mías son, realmente, para sacarse el sombrero”, complementó.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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