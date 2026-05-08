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Vivian Baella revela que Alianza Lima fichó a Flavia Montes antes del extragame: "Monto elevado"

La exvoleibolista soltó una 'información bomba' y dio detalles de que el fichaje de Flavia Montes por Alianza Lima se llevó a cabo antes de la última final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

    Gary Huaman
    Flavia Montes dio detalles del fichaje de Flavia Montes por Alianza Lima.
    Flavia Montes dio detalles del fichaje de Flavia Montes por Alianza Lima. | Foto: composición Líbero/YouTube Bloqueo y punto
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    El mercado de pases de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 está siendo bastante movido, pues se han dado importantes salidas en varios clubes y algunas llegadas bastante sorpresivas, como la de Flavia Montes a Alianza Lima, por ejemplo. Si bien la central aún no ha sido presentada por el cuadro íntimo, ya se despidió de la Universidad San Martín y próximamente será anunciada por el tricampeón peruano.

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    En ese sentido, Vivian Baella, exvoleibolista profesional e hincha confesa de Alianza Lima, acaba de dar un detalle bomba de la negociación entre Alianza Lima y Flavia Montes. De acuerdo a la palabra de la exseleccionada peruana, el cuadro íntimo y la central negociaron antes de que se lleve a cabo la tercera final entre íntimas y santas.

    ¿Qué dijo Vivian Baella sobre Flavia Montes y Alianza Lima?

    En el último programa de ‘Bloqueo y punto’, Vivian Baella contó que llegó información acerca de la negociación entre Alianza Lima y Flavia Montes. “Por ahí me llegó información, ojo, dicen, yo no lo estoy afirmando, yo no tengo cómo comprobarlo, pero me contaron…”, empezó diciendo.

    Luego, añadió que el cuadro victoriano le ofreció un monto bastante elevado: “Mi fuente es muy confiable. Mi fuente es muy confiable. Que dicen que ella ya había llegado a un acuerdo con Alianza Lima más o menos una semana antes de la final. Por ahí dicen que le entregaron un monto bastante elevado y también un inmueble al cual ella se había hecho acreedora una semana antes de jugar la final”.

    Cuando le preguntaron acerca de cuál final hacía referencia, Baella señaló que se trataba del extragame. Pero ahí no quedó la cosa, pues la exvoleibolista reveló que Flavia Montes tenía todo arreglado para regresar a Regatas Lima, pero que Cenaida Uribe se 'avivó’ y arregló su fichaje antes que regrese al cuadro chorrillano: “Supuestamente, dejó alborotados a Regatas Lima porque iba a regresar. Y al final pues, la Reina Madre intervino y ya sabemos que fichó por Alianza Lima”.

    Gary Huaman
    AUTOR: Gary Huaman

    Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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