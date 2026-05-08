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Alianza Lima y la impresionante racha negativa que buscará romper ante Sporting Cristal en Matute

Alianza Lima puede ser el puntero de la Liga 1, pero tiene una impresionante racha negativa frente a Sporting Cristal jugando de local en Matute. Entérate aquí todo sobre esto.

Gary Huaman
Alianza Lima jugará ante Sporting Cristal en Matute por la fecha 14 del Torneo Apertura.
Alianza Lima jugará ante Sporting Cristal en Matute por la fecha 14 del Torneo Apertura. | Foto: composición Líbero
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Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal el 9 de mayo en un partidazo por la fecha 14 del Torneo Apertura, con el objetivo de sacar los tres puntos y seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. Sin embargo, los íntimos no solo querrán ganar para sacarle diferencia a sus más cercanos perseguidores, sino también romper la racha negativa que arrastran frente a los rimenses en el Estadio Alejandro Villanueva.

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La última vez que Alianza Lima celebró ante Sporting Cristal en el popular Matute fue en diciembre del 2019, cuando se disputó la semifinal de ida de la Liga 1 de esa temporada. En ese encuentro, los blanquiazules triunfaron por 1-0 gracias a un gol de Aldair Fuentes en los minutos de descuento.

Desde entonces, ambos equipos han jugado en cinco ocasiones en el recinto de La Victoria, sin contar las dos veces que se enfrentaron con Alianza Lima como local en el Estadio Nacional y en un amistoso internacional por la Copa Ciudad de Reyes. Todos esos resultados fueron positivos para los celestes: tres empates y dos victorias.

En la temporada 2021, Alianza Lima jugó dos veces como local ante Sporting Cristal en el coloso de José Díaz: una por el Torneo Clausura y la otra por la final de ida de ese mismo año. Uno lo perdió y el otro lo ganó por 1-0 gracias al tanto de Hernán Barcos; sin embargo, estos encuentros no forman parte de la racha negativa porque no se disputaron en el Alejandro Villanueva. A continuación, revisa los encuentros que se jugaron entre ambos equipos:

  • Alianza Lima 3-3 Sporting Cristal | Playoffs 06.12.25
  • Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal | Torneo Clausura 05.08.25
  • Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal | Amistoso Internacional 30.06.24
  • Alianza Lima 1-2 Sporting Cristal | Torneo Apertura 09.03.24
  • Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal | Torneo Clausura 08.07.23
  • Alianza Lima 0-1 Sporting Cristal | Torneo Apertura 06.03.22
  • Alianza Lima 1-0 Sporting Cristal | Playoffs 21.11.21 (Estadio Nacional)
  • Alianza Lima 1-3 Sporting Cristal | Torneo Clausura 24.10.21 (Estadio Nacional)
  • Alianza Lima 1-0 Sporting Cristal | Playoffs 01.12.19.
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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