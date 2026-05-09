Universitario quiere dar el batacazo y se perfila a fichar a exfigura de Alianza Lima: "Acuerdo"

Universitario de Deportes está enfocado en realizar uno de los mejores mercados de fichajes que se recuerden para armar un plantel de primer nivel y pelear el título de la Liga Peruana de Vóley en la siguiente temporada. Precisamente, para ello, avanza en las negociaciones para fichar a una exfigura que alcanzó la gloria con Alianza Lima. Nos referimos a Aixa Vigil.

La voleibolista nacional ha sido uno de los grandes deseos de la dirección deportiva de Pumas, por lo que, luego de su salida de Alianza Lima y del gran nivel mostrado en las filas de la San Martín, ha sonado con gran fuerza para convertirse en uno de los refuerzos de Universitario, club del que es hincha confesa.

En esa línea, Yudy Balcázar, gerente deportiva de las ‘Santas’, conversó con el programa 'Sobre la Net', de Ovación, y reveló que ya iniciaron las negociaciones con la 'U' para efectuar este traspaso y que ya impusieron las condiciones económicas que solicitan para dejar ir a Aixa Vigil, quien aún tiene contrato vigente.

"Si quiere su carta pase; la negocio. Yo creo que nos hemos puesto de acuerdo con la ‘U’ (sobre el valor de la carta pase); bueno, yo lo he dicho, hablé con ellos”, señaló la dirigente.

Por otro lado, Balcázar indicó que, si Aixa Vigil le comunica su intención de marcharse del club y romper el contrato, no se interpondrán en su decisión y facilitarían las cosas para que concrete su llegada a Universitario.

“Aixa tendría que quedarse un año más, pero si decide irse, le daría su carta pase. Mira, como les digo siempre, yo tengo casi tres reuniones al año con todas las categorías y les recalco que en el equipo tienen que estar las chicas que quieren estar en el equipo. Es como un trabajo; qué horrible es trabajar en un sitio que no te gusta. Trabajas sin ganas, entonces para qué”, indicó.

Universitario ya negocia con San Martín para concretar el fichaje de Aixa Vigil

Aixa Vigil y su pasado en Alianza Lima

Aixa Vigil formó parte de las filas de Alianza Lima desde la temporada 2020, etapa en la que se afianzó como una pieza clave del equipo y se ganó el cariño de la afición por su notable rendimiento. Durante su estadía en el cuadro de La Victoria, conquistó el bicampeonato de la Liga Peruana de Vóley en 2024 y 2025. Incluso, llegó a ser distinguida como la Mejor Atacante de la última campaña.