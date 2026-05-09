Universitario sorprende y confirma la salida de figura de la selección peruana: "Lo solicitó"

Universitario de Deportes tiene la obligación, por historia, de conseguir todos los títulos posibles en cada una de las competencias. Eso incluye la Liga Peruana de Vóley, donde el cuadro crema ya empezó las gestiones para la siguiente temporada y comenzó a moverse en el mercado de fichajes. No obstante, recientemente se confirmó que una figura de la selección peruana dejará el club tras pedir su salida.

Universitario confirmó la salida de figura de la selección peruana

Durante una entrevista con 'Central Vóley', el jefe polideportivo de Universitario, Fabrizio Acerbi, sorprendió al confirmar que la voleibolista María Paula Rodríguez no continuará en el plantel la siguiente temporada y se convierte en la tercera baja.

De acuerdo con lo señalado por Acerbi, la jugadora no quedó nada contenta tras no haber sido considerada por el técnico Paco Hervás en el tramo final del campeonato, por lo que le comunicó al club su intención de dejar el plantel al final de la temporada. Asimismo, señaló que desde la dirección deportiva buscaron retenerla, pero 'Mapi' no dio su brazo a torcer.

Video: Central Vóley

“La salida de ‘Mapi’ (María Paula Rodríguez) responde a una decisión personal de ella, quien solicitó dejar el club. Intenté conversar con Paco porque nos interesaba retenerla, pero ella se mantuvo firme en su decisión y hay que respetarla, igual que en el caso de Coraima. No puedo tener una jugadora que sienta que ya no puede aportar al club, porque una jugadora descontenta no funciona”, señaló.

En esa línea, el jefe polideportivo de la ‘U’ hizo especial énfasis en que no tiene intención de mantener a una jugadora que no esté contenta en el club, aunque no dudó en dejar claro que tiene un gran cariño por Maria Paula Rodríguez y le deseó éxito en el futuro.

“Tengo un gran aprecio por ‘Mapi’ y le deseo lo mejor en su próximo destino, por el bien del vóley peruano. Siempre ha sido profesional y no tengo ninguna queja sobre su conducta. Espero que encuentre su lugar y pueda rendir como sabe. Sé que cuando juegue contra nosotros nos hará 20 puntos, lo tengo claro, pero a veces un equipo no te da lo que buscas y en otro sí”, remarcó.

Maria Paula Rodríguez y su paso por la selección peruana

A sus 24 años, María Paula Rodríguez ha logrado hacerse un nombre en el vóley peruano tras pasar por destacados equipos nacionales. Su gran rendimiento la ha llevado a integrar diversas convocatorias de la selección peruana, donde ha disputado torneos como el Sudamericano, la Copa Panamericana y los Juegos Panamericanos, entre otros.