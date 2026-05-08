Universitario de Deportes terminó en el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley en la temporada 2025/2026, por lo que tiene como meta principal fortalecer su plantilla de cara a la próxima edición del certamen nacional. En ese contexto, se suma una baja importante a la lista de salidas, especialmente por haber formado parte de la selección peruana: estamos hablando de Alexandra Machado.

Universitario de Deportes anunció la salida de figura de selección peruana

Universitario Vóley anunció en sus redes sociales la salida de la bloqueadora central Machado, luego de tres temporadas en el club merengue.

El conjunto de Ate agradeció a la voleibolista peruana por la entrega mostrada durante su etapa en la escuadra merengue y, al mismo tiempo, le deseó éxitos en su nuevo equipo.

Universitario oficializó la salida de Alexandra Machado tras 3 años en el club

“Gracias por tu garra, Ale. Agradecemos a Alexandra Machado por su compromiso y la garra mostrada defendiendo nuestros colores. ¡Éxitos en sus futuros proyectos!”, se puede leer en el X (antes Twitter) de la U.

De esta forma, Universitario de Deportes se deslinda de Alexandra Machado y se suma a la lista de jugadoras que no seguirán en la escuadra merengue de cara a la temporada 2026/2027 de la Liga Peruana de Vóley.

Alexandra Machado en la selección peruana

Alexandra Machado representó a Perú en distintas categorías del voleibol, destacando con la selección juvenil al obtener el subcampeonato en el Campeonato Sudamericano Sub-20 de 2012 y las medallas de bronce en los Sudamericanos Sub-18 de 2010 y Sub-23 de 2016; mientras que con la selección mayor participó en el Campeonato Sudamericano de Voleibol Femenino 2017 en Colombia y en los Juegos Suramericanos 2018 en Bolivia, logrando el tercer puesto en ambos certámenes.

Alexandra Machado en la selección peruana de vóley

Tras varios años destacando en la Liga Nacional con clubes como Regatas Lima, Universidad San Martín y Universitario, en 2026 volvió a ser convocada por el técnico Antonio Rizola para integrar los entrenamientos de la selección peruana mayor, reafirmando su vigencia y experiencia dentro del voleibol nacional.

Salidas confirmadas de Universitario de Deportes Vóley

Universitario informó en sus redes sociales que Coraima Gómez, Zaira Manzo y Alexandra Machado no seguirán en el club de cara a la temporada 2026, en la que el equipo buscará conquistar por primera vez en su historia el título nacional.