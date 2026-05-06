Atacante de Estados Unidos firmó por Universitario e hinchas enloquecen: "En casa"

Como uno de los más grandes del Perú, Universitario de Deportes tiene la obligación de salir campeón de la Liga 1 2026 y hacer historia en la Copa Libertadores. Sin embargo, sus hinchas saben que no solo el plantel masculino es el importante, ya que deben conseguir triunfos en todas las disciplinas en donde compiten. Una de ellas es la Liga Peruana de Vóley, y para ello los merengues acaban de anunciar una tremenda incorporación mediante redes sociales.

Nos referimos a Catherine Flood, que firmó su renovación para la próxima temporada luego de haber conseguido la medalla de bronces este año con la institución crema. Mediante un comunicado, la ‘U’ dio a conocer que decidió ampliarle contrato a la atacante estadounidense, quien se ha ganado el cariño de toda la afición por su rendimiento en la campaña 2025/2026.

Incluso, Universitario de Deportes quiso asustar a su hinchada con un video de la voleibolista en el que parecía despedirse; sin embargo, Catherine Flood terminó colocándose la camiseta merengue para aclarar que seguirá en el club dirigido por Francisco Hervás. “Quería darles las gracias por hacerme parte de la familia. Por llenar el coliseo cada partido, y espero verlos en un futuro. Aunque nos veremos más pronto de lo que imaginan. Todavía no terminé, y vamos por más. ¡Y dale 'U'!", indicó.

Poco después, la misma cuenta de ‘X’ de la ‘U’ confirmó la renovación con un potente mensaje. “Se queda en casa. Catherine Flood seguirá liderando el ataque de nuestras 'Pumas' en la próxima temporada. ¡Con garra siempre, Cat!”, precisó el actual tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley, que en la campaña entrante intentará acabar con la hegemonía de Alianza Lima.

Catherine Flood renovó con Universitario.

Universitario anunció a su DT para la Liga Peruana de Vóley

Como se anunció líneas atrás, Universitario de Deportes informó que renovó el contrato de su actual entrenador para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. “En la dirección correcta. Francisco Hervás seguirá liderando a nuestras Pumas la siguiente temporada. ¡Con garra siempre, profe!”, informó el elenco merengue mediante un comunicado.