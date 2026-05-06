Cenaida Uribe reveló si Flavia Montes dejará San Martín para llegar a Alianza Lima: "Estamos..."

Tras conseguir el tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley 2025-26, Alianza Lima ya se encuentra planificando el armado del equipo para la siguiente temporada. En ese sentido, uno de los nombres que ha empezado a sonar como refuerzo para el 2026-27 es Flavia Montes, actual central de la Universidad San Martín, quien estuvo a punto de llegar a las íntimas en la temporada anterior.

En diálogo con el programa de YouTube 'Puro Voley', la jefa del equipo de Alianza Lima, Cenaida Uribe, confirmó que Flavia Montes dejará a las santas y se pondrá la camiseta blanquiazul para la siguiente temporada.

“Claro (un sueño cumplido de Flavia); si no, no hubiera aceptado. Estamos contentos”, empezó diciendo la jefa de equipo de Alianza Lima, quien, si bien no mencionó directamente el nombre de Flavia Montes, sí señaló que la jugadora aceptó su oferta.

Luego, la exvoleibolista aprovechó para aclarar una polémica que tuvo con ella en la temporada anterior sobre por qué no llegó a Alianza Lima: “Sí (reconciliación). Yo soy recontra directa, así como te puedo contar a ti lo que pasó y no me gustó tal y tal… Comenzamos de nuevo (...). Yo la busqué. Ya está”.

Fichajes de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Renovaciones

María Alejandra Marín (Colombia - Armadora)

Ysabella Sánchez (Perú - Punta)

Esmeralda Sánchez (Perú - Líbero)

Diana de la Peña (Perú - Central)

Sandra Ostos (Perú - Opuesta)

Zaira Quiñé (Perú - Líbero)

Esmeralda Loroña (Perú - Receptora)

Clarivett Yllescas (Perú - Central)

Nayeli Yabar (Perú - Receptora)

Fichajes

Allison Holland (Estados Unidos - Central)

Flavia Montes (Perú - Central)

Daniela Bulaich (Argentina - Central)

Cristina Cuba (Perú - Armadora)

Rumores

Alejandro Schneider (Argentina - DT)

Ivone Montaño (Colombia - Opuesta)

Ángela Leyva (Perú - Punta)

Alondra Alarcón (Perú - Punta)

Salidas