0
PREVIA
Bayern vs PSG: hora y canal de la semifinal

Cenaida Uribe reveló si Flavia Montes dejará San Martín para llegar a Alianza Lima: "Estamos..."

¿Se viene un jale estrella? La jefa de equipo de Alianza Lima se refirió a la posible llegada de la central peruana al tricampeón de la Liga Peruana de Vóley.

Gary Huaman
Cenaida Uribe se refirió a la posible llegada de Flavia Montes a Alianza Lima.
Cenaida Uribe se refirió a la posible llegada de Flavia Montes a Alianza Lima. | Foto: composición Líbero
COMPARTIR

Tras conseguir el tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley 2025-26, Alianza Lima ya se encuentra planificando el armado del equipo para la siguiente temporada. En ese sentido, uno de los nombres que ha empezado a sonar como refuerzo para el 2026-27 es Flavia Montes, actual central de la Universidad San Martín, quien estuvo a punto de llegar a las íntimas en la temporada anterior.

Fichajes de la Liga Peruana Vóley con Alianza Lima, San Martín, Universitario y Regatas.

PUEDES VER: Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: refuerzos, salidas, renovaciones y rumores

En diálogo con el programa de YouTube 'Puro Voley', la jefa del equipo de Alianza Lima, Cenaida Uribe, confirmó que Flavia Montes dejará a las santas y se pondrá la camiseta blanquiazul para la siguiente temporada.

Claro (un sueño cumplido de Flavia); si no, no hubiera aceptado. Estamos contentos, empezó diciendo la jefa de equipo de Alianza Lima, quien, si bien no mencionó directamente el nombre de Flavia Montes, sí señaló que la jugadora aceptó su oferta.

Luego, la exvoleibolista aprovechó para aclarar una polémica que tuvo con ella en la temporada anterior sobre por qué no llegó a Alianza Lima: “Sí (reconciliación). Yo soy recontra directa, así como te puedo contar a ti lo que pasó y no me gustó tal y tal… Comenzamos de nuevo (...). Yo la busqué. Ya está”.

Fichajes de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Renovaciones

  • María Alejandra Marín (Colombia - Armadora)
  • Ysabella Sánchez (Perú - Punta)
  • Esmeralda Sánchez (Perú - Líbero)
  • Diana de la Peña (Perú - Central)
  • Sandra Ostos (Perú - Opuesta)
  • Zaira Quiñé (Perú - Líbero)
  • Esmeralda Loroña (Perú - Receptora)
  • Clarivett Yllescas (Perú - Central)
  • Nayeli Yabar (Perú - Receptora)

Fichajes

  • Allison Holland (Estados Unidos - Central)
  • Flavia Montes (Perú - Central)
  • Daniela Bulaich (Argentina - Central)
  • Cristina Cuba (Perú - Armadora)

Rumores

  • Alejandro Schneider (Argentina - DT)
  • Ivone Montaño (Colombia - Opuesta)
  • Ángela Leyva (Perú - Punta)
  • Alondra Alarcón (Perú - Punta)

Salidas

  • Maëva Orlé (Francia - Opuesta)
  • Elina Rodríguez (Argentina - Receptora)
  • Facundo Morando (Argentina - DT)
  • Yanlis Feliz (República Dominicana - Opuesta), por confirmar
  • Maricarmen Guerrero (Perú - Central), por confirmar

No olvides revisar tu agenda deportiva

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

Lo más visto

  1. Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: refuerzos, salidas, renovaciones y rumores

  2. Oficial: Universitario anunció a su entrenador para luchar por el título: "Dirección correcta"

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más Deportes

Estados Unidos

Fútbol Peruano