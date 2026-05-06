- Hoy:
- Partidos de hoy
- Bayern Múnich vs. PSG
- Cusco FC vs Estudiantes
- Alianza Atlético vs América de Cali
- Sporting Cristal
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla de posiciones Liga 1
- Fichajes Vóley
- Posición Cristal Libertadores
Cenaida Uribe reveló si Flavia Montes dejará San Martín para llegar a Alianza Lima: "Estamos..."
¿Se viene un jale estrella? La jefa de equipo de Alianza Lima se refirió a la posible llegada de la central peruana al tricampeón de la Liga Peruana de Vóley.
Tras conseguir el tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley 2025-26, Alianza Lima ya se encuentra planificando el armado del equipo para la siguiente temporada. En ese sentido, uno de los nombres que ha empezado a sonar como refuerzo para el 2026-27 es Flavia Montes, actual central de la Universidad San Martín, quien estuvo a punto de llegar a las íntimas en la temporada anterior.
PUEDES VER: Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: refuerzos, salidas, renovaciones y rumores
En diálogo con el programa de YouTube 'Puro Voley', la jefa del equipo de Alianza Lima, Cenaida Uribe, confirmó que Flavia Montes dejará a las santas y se pondrá la camiseta blanquiazul para la siguiente temporada.
“Claro (un sueño cumplido de Flavia); si no, no hubiera aceptado. Estamos contentos”, empezó diciendo la jefa de equipo de Alianza Lima, quien, si bien no mencionó directamente el nombre de Flavia Montes, sí señaló que la jugadora aceptó su oferta.
Luego, la exvoleibolista aprovechó para aclarar una polémica que tuvo con ella en la temporada anterior sobre por qué no llegó a Alianza Lima: “Sí (reconciliación). Yo soy recontra directa, así como te puedo contar a ti lo que pasó y no me gustó tal y tal… Comenzamos de nuevo (...). Yo la busqué. Ya está”.
Fichajes de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026-27
Renovaciones
- María Alejandra Marín (Colombia - Armadora)
- Ysabella Sánchez (Perú - Punta)
- Esmeralda Sánchez (Perú - Líbero)
- Diana de la Peña (Perú - Central)
- Sandra Ostos (Perú - Opuesta)
- Zaira Quiñé (Perú - Líbero)
- Esmeralda Loroña (Perú - Receptora)
- Clarivett Yllescas (Perú - Central)
- Nayeli Yabar (Perú - Receptora)
Fichajes
- Allison Holland (Estados Unidos - Central)
- Flavia Montes (Perú - Central)
- Daniela Bulaich (Argentina - Central)
- Cristina Cuba (Perú - Armadora)
Rumores
- Alejandro Schneider (Argentina - DT)
- Ivone Montaño (Colombia - Opuesta)
- Ángela Leyva (Perú - Punta)
- Alondra Alarcón (Perú - Punta)
Salidas
- Maëva Orlé (Francia - Opuesta)
- Elina Rodríguez (Argentina - Receptora)
- Facundo Morando (Argentina - DT)
- Yanlis Feliz (República Dominicana - Opuesta), por confirmar
- Maricarmen Guerrero (Perú - Central), por confirmar
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90