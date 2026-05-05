Alianza Lima busca dar el golpe y firmar a atacante nacional para lograr el título: "Está libre"

Alianza Lima atraviesa un momento especial en esta parte de 2026, luego de que el primer equipo se encuentre encaminado a conquistar el Torneo Apertura de la Liga 1 y de la reciente celebración por el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. En medio de esa algarabía, se conoció que la escuadra blanquiazul busca fichar a una atacante nacional para potenciar su plantel.

Alianza Lima busca dar el golpe y firmar a atacante nacional para lograr el título

En esta ocasión, nos referimos al equipo femenino que recientemente logró el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley, una hazaña gratificante para los hinchas. Sin embargo, la directiva del club no se relaja y ya empezó a planificar sus fichajes. En ese sentido, se confirmó que busca incorporar a Ángela Leyva.

Durante el programa ‘Puro Vóley’, la jefa de equipo de Alianza Lima, Cenaida Uribe, reveló que buscan potenciar de gran manera su plantel, por lo que ya entabló conversaciones para firmar a la ‘matadorcita’, quien se encuentra sin equipo.

Video: Puro Vóley

“Hable con ella y si le gustaría. Me comentó que no había tenido una buena temporada en Turquía y estaba por verse. Está libre, hablé con ella, pero ahorita quería descansar. La vi en Portugal con su hermana, seguramente la voy a ver en los próximos días”, señaló Uribe.

Acto seguido, Cenaida Uribe señaló que, si se da esta incorporación, será un gran golpe en el mercado de pases, aunque también requerirá una gran inversión. “Sería una bombaza. Presupuestalmente es otro mundo, contaría como una extranjera prácticamente o más. Vamos a ver”, acotó.

Ángela Leyva suena para firmar por Alianza Lima.

Alianza Lima sufrirá bajas para la siguiente temporada

La posible llegada de Ángela Leyva se ve influida por la salida de diversas jugadoras de la escuadra victoriana. Tras conquistar la Liga Peruana de Vóley, se confirmó que Maeva Orlé, Elina Rodríguez, Yanlis Feliz, Doris Manco y hasta el DT Facundo Morando no continuarán en Alianza Lima para la siguiente temporada.