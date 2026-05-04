Alianza Lima remece el mercado y fichó a figura internacional: "Central estadounidense"

Alianza Lima se coronó campeón por tercera vez consecutiva de la Liga Peruana de Vóley en la temporada 2025/2026. Pese a ese logro, el club no quiere conformarse con lo conseguido y dio un golpe en el mercado de fichajes al sumar a su plantel a una jugadora proveniente de Estados Unidos: estamos hablando de Allison Holland.

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Alianza Lima fichó a figura de Estados Unidos

De acuerdo con lo informado por la jefa de equipo de Alianza Vóley, Cenaida Uribe, Holland, quien llega procedente de Deportivo Soan, se sumará como refuerzo del club íntimo para la temporada 2026/2027 de la Liga Peruana de Vóley.

Allison Holland será nueva jugadora de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Con la incorporación de la jugadora nacida en Estados Unidos, el conjunto blanquiazul intentará conquistar el tetracampeonato del voleibol peruano y prolongar su dominio vencedor en la competencia local.

Alianza Lima y sus fichajes para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Del mismo modo, en Alianza Lima no quieren confiarse tras sus recientes logros deportivos, pues la propia Uribe confirmó que al equipo de La Victoria no solo llegará la voleibolista estadounidense, sino que también hay otras tres jugadoras ya aseguradas.

Las voleibolistas peruanas Cristina Cuba y Flavia Montes pasarán a formar parte del proyecto blanquiazul en la pelea por conquistar un cuarto campeonato seguido, por lo que dejaron sus anteriores equipos, Regatas Lima y Universidad San Martín.

Asimismo, Allison Holland no será la única voleibolista extranjera que llegará a Alianza Lima, ya que la argentina Daniela Bulaich también avanza en su fichaje y se perfila como la próxima jugadora del club.