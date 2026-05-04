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Alianza Lima sorprende y confirma una sensible baja para su plantel: "Ya tiene contrato afuera"

Alianza Lima se encuentra reestructurando su plantel luego de confirmarse la sensible baja de una figura del equipo blanquiazul.

Antonio Vidal
Alianza Lima confirmó la salida de importante jugador. Foto: Alianza Lima
Alianza Lima confirmó la salida de importante jugador. Foto: Alianza Lima
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Alianza Lima consiguió una importante victoria ante San Martín en la final de la Liga Peruana de Vóley. Sin embargo, de cara a la próxima temporada, el tricampeón del voleibol peruano anunció cambios importantes tras el encuentro.

Figura de Alianza Lima dejará el club. Foto: composición Líbero/Alianza Lima

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Según informó Cenaida Uribe, jefa del equipo de vóley de Alianza Lima, el club afrontará sensibles bajas en el plantel. En conversación con Latina, la exvoleibolista no solo confirmó la salida de Maeva Orlé para la nueva campaña, sino también la de otra jugadora extranjera.

"Esto no es que comienza en mayo. Yo estoy trabajando desde enero y van a haber cambios, seguramente", fueron las primeras palabras de Uribe.

"Extranjeras, hay varias que salen, que se van porque han decidido irse. Marin va a continuar, Chabela está, Diana está y el resto, todas están, de las peruanas, todas", complementó.

Cenaida Uribe confirma que no solo saldrá Maeva Orlé

Luego fue consultada sobre las jugadoras extranjeras, y confirmó que Maeva Orlé y Elina Rodríguez no continuarán en la institución blanquiazul. Aunque reconoció que se trata de bajas sensibles, señaló que llegarán jugadoras peruanas que ya están 100% confirmadas.

"De las extranjeras, algunas van a salir. Maeva (Orlé) ya se va, y estamos buscando jugadoras que tengan nivel. Maeva ha dejado la valla muy alta y es bien complicado. Elina ya tiene propuesta afuera. Ya tiene contrato afuera".

"A terminar de armarlo,pero ya estamos a un 80%. En el caso de algunas peruanas que también van a llegar, ya están cerradas al 100%. No es como el año pasado que dije al 90%, ahora son al 100%", finalizó la exvoleibolista.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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