Jugaron en Sporting Cristal y ahora se confirmó que aceptaron la oferta de Alianza Lima

Alianza Lima aspira a conquistar el tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley en la temporada 2026/27 y, con ese objetivo, la jefa del equipo, Cenaida Uribe, ha confirmado que algunas jugadoras saldrán y que otras llegarán para reforzar al club. La dirigencia blanquiazul aseguró, además, que dos voleibolistas con pasado en Sporting Cristal aceptaron la propuesta y se convertirán en nuevos fichajes: estamos hablando de Flavia Montes y Cristina Cubas.

Jugaron en Sporting Cristal y ahora llegaron a un acuerdo con Alianza Lima

Durante una conversación con el programa Puro Vóley, Uribe fue interrogada acerca de las nuevas jugadoras que alcanzaron un acuerdo para disputar la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley con Alianza.

Según confirmó la responsable del equipo blanquiazul, una de las jugadoras que llegará a tienda íntima será la armadora Cristina Cuba, quien dejará atrás su etapa en Sporting Cristal y firmará después de su reciente paso por Regatas Lima.

“A ver que me digan que levantadoras hay. Con confianza va a mejorar muchisima. Es una de las mejores armadoras en el emrcado nacional. Con confianza lo hará bien”, confirmó.

Cristina Cuba y Flavia Montes llegaron a un acuerdo con Alianza Lima para ser sus nuevas jugadoras

Asimismo, Cenaida Uribe dejó entrever que Flavia Montes no continuará en Universidad San Martín, ya que pasará a ser nueva jugadora de Alianza Lima y se convertirá en el fichaje estelar del club en su intento por conquistar el tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley.

“Me imagino que sí, si no no hubiese aceptado. Estamos contentas. Hubo una reconciliación, nos sentamos y comenzamos de nuevo. Yo la busqué”, afirmó.

Flavia Montes y Cristina Cubas jugaron en Sporting Cristal

Entre 2011 y 2012, la colocadora Cristina Cuba defendió la camiseta de Sporting Cristal, mientras que la bloqueadora central Flavia Montes integró el conjunto del Rímac entre 2015 y 2016.