Luis Aguiar, campeón con Alianza Lima, preocupa por su salud: "Pronóstico reservado"

Uno de los jugadores más recordados por su paso en Alianza Lima es Luis Aguiar, quien fue una pieza esencial en la obtención del título de la Liga 1 2017. Recientemente, el uruguayo fue noticia en su país tras conocerse que fue internado por un deterioro en su salud y tiene un pronóstico reservado.

Luis Aguiar, campeón con Alianza Lima, preocupa por su salud

La noticia del preocupante estado de salud de Luis Aguiar fue brindada por el periodista uruguayo Mathias Amaro, quien señaló que el retirado futbolista se presentó a los entrenamiento del Rampla Juniors FC, donde es asistente, y aquejó un quebranto en su salud.

Por ese motivo, las prácticas tuvieron que ser suspendidas y el exjugador de Alianza Lima fue trasladado en ambulancia rápidamente rumbo a La Española, un nosocomio de la ciudad, donde permanece internado y con un pronóstico reservado.

Luis Aguiar, ex Alianza Lima, permanece internado con pronóstico reservado crisis en su salud

“Luis Aguiar sufrió un quebranto de salud antes del entrenamiento de esta mañana en Rampla Juniors FC y se suspendió la práctica. El ayudante técnico se encuentra internado en La Española con pronóstico reservado. La eficiencia de las ambulancias fue clave ya que el club Picapiedra no contaba con un desfibrilador, fue la información que compartió el comunicador en su cuenta de ‘X’.

Por su parte, el medio ‘Montevideo Portal’ se contactó con los testigos que brindaron más detalles de los sucedido con el exvolante. "Llegó a las 8:00 al Olímpico en su camioneta, estacionó y quedo ahí. Lo fueron a ver y no reaccionaba. Por eso llamaron a la ambulancia", expresaron fuentes del club.

Por el momento, se desconoce la actualidad de Luis Aguiar, aunque los reportes de la prensa uruguaya es que está estable mientras que le realizan los estudios pertinentes.

Luis Aguiar y su paso por Alianza Lima

El volante uruguayo llegó a las filas de Alianza Lima en la temporada 2017, donde se consolidó como una de las piezas fundamentales del equipo. En esa temporada marcó 8 goles y brindó 6 asistencias en los 26 partidos que disputó, siendo esencial en la obtención del título nacional.