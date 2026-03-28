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Universitario logró vencer 3-1 y desató la locura en toda su hinchada: "¡Vamos por más!"

Universitario se hizo con una importante victoria 3-1 en condición de local e ilusiona a toda su hinchada con el título nacional.

Francisco Esteves
Universitario logró vencer 3-1 a importante rival.
Universitario logró vencer 3-1 a importante rival.
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Universitario de Deportes no arrancó de la mejor manera el Torneo Apertura, pero busca reponerse inmediatamente para seguir con el sueño del tetracampeonato en la Liga 1. En ese sentido, mientras los hinchas están centrados en el plantel de Javier Rabanal, recibieron la sensacional noticia de que su equipo venció 3-1.

Perú se llevó el triunfo 3-2 en partido amistoso.

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Mientras el elenco principal se prepara en la fecha FIFA con un amistoso ante Liga de Quito para llegar a tiro al clásico contra Alianza Lima, que será el próximo sábado 4 de abril en el Estadio Monumental, las divisiones inferiores siguen jugando compromisos cada fin de semana y forjándose para incorporarse en un futuro al cuadro profesional.

Claro ejemplo de ello es la categoría 2011, que por el Torneo Élite Federación Oro se llevó una contundente victoria por 3-1 sobre Deportivo Coopsol. Los goles del importante partido fueron obra de Thiago Peláez, José Arcángel Yauri, Jeyco Saavedra.

Universitario

Universitario venció en menores.

De esta forma, las divisiones menores de Universitario de Deportes siguen ejercitándose para en un futuro ascender al primer equipo que hoy es comandado por Javier Rabanal. Recordemos que los hinchas del primer equipo están ansiosos por el clásico ante Alianza Lima por la Liga 1 2026.

¿Cuándo juega Universitario vs. Alianza Lima?

Universitario recibirá a Alianza Lima en el Estadio Monumental de Ate el próximo sábado 4 de abril desde las 20.00 horas. Asimismo, la transmisión del emocionante partido será mediante la señal de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio peruano.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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