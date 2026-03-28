Mano Menezes recibió dura noticia tras derrota de Perú 2-0 ante Senegal en amistoso FIFA

La selección peruana perdió 2-0 ante Senegal por su primer partido amistoso de la fecha FIFA de marzo. Este duelo también significó el debut de Mano Menezes al mando del combinado patrio, pero el director técnico brasileño se llevó una pésima noticia tras haber culminado el encuentro internacional en Francia.

Para tranquilidad de los más pesimistas, el estratega de la Blanquirroja no ha renunciado ni sido despedido. Sino que se dio cuenta de una estadística totalmente nefasta que viene arrastrando el ‘equipo de todos’ y con la que deberá lidiar si tiene planeado seguir al mando de la escuadra por un buen tiempo.

Resulta que la selección peruana lleva más de un año sin poder conseguir una victoria. La última vez que lo hizo fue ante Bolivia en Lima por 3-1, en un partido de Eliminatorias Conmebol llevado a cabo en marzo del 2025. De ahí en adelante, todo ha sido empate o derrota para el elenco incaico.

Perú no pudo ante Senegal.

Por ello, Mano Menezes tiene la dura misión de devolverle el triunfo a la Blanquirroja y tendrá la oportunidad de quitarse esa ‘mochila’ de encima el próximo martes 31 de marzo, cuando enfrente a su similar de Honduras en Madrid, España, en un nuevo amistoso internacional de fecha FIFA.

Partidos de Perú sin ganar desde el año pasado

Estos han sido todos sus partidos: