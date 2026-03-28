Penny dio fuerte comentario sobre el rendimiento de Valera con Perú ante Senegal: "Se dedicó..."

La selección peruana perdió 2-0 ante Senegal en un partido amistoso disputado durante la fecha FIFA en el Stade de France. Tras el encuentro, Diego Penny salió a hablar sobre el debut de Mano Menezes como técnico y no dudó en dar un comentario contundente sobre el rendimiento de Álex Valera.

Diego Penny dio fuerte comentario sobre el nivel de Álex Valera con la selección peruana ante Senegal

Penny utilizó su programa en Movistar Deportes para opinar sobre el partido disputado por Perú ante Senegal desde Francia en duelo amistoso por fecha FIFA.

En su análisis, el exjugador y ahora comentarista deportivo tuvo duras críticas sobre el desempeño de Valera frente al equipo de Senegal.

Para Diego Penny, Álex Valera se dedicó más a friccionar a los defensores y nunca iba a buscar la pelota, sino esperaba el rebote. Además, indicó que al delantero de Universitario le costó jugar ante defensores altos y fuertes como los de la selección de Senegal.

"A Alex Valera le costó el partido ante dos centrales muy altos y muy fuertes. Se dedicó más a friccionar. Incluso algunas pelotas no iba a buscarlas, buscando la segunda pelota", afirmó.

Video: Movistar Deportes

Álex Valera se falló el gol de Perú ante Senegal

A los 54 minutos del segundo tiempo, en el partido entre la selección peruana y Senegal, el arquero africano Mory Diaw cometió un error y entregó el balón a los pies de Álex Valera. El delantero no aprovechó la oportunidad y falló el gol del descuento, ya que el arco estaba vacío.

Video: América TV