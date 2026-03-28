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Mano Menezes dejó sorpresivo comentario sobre los futbolistas peruanos: "Están muy..."

Mano Menezes, DT de la selección peruana, sorprendió con declaraciones sobre sus futbolistas tras haber perdido con Senegal en Francia.

Francisco Esteves
Mano Menezes dejó sorpresivo comentario sobre sus futbolistas.
Mano Menezes dejó sorpresivo comentario sobre sus futbolistas. | Foto: La Bicolor - X.
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La selección peruana perdió 2-0 ante Senegal en el Stade de France en un partido amistoso de fecha FIFA. En ese sentido, tras su debut como director técnico del combinado nacional, Mano Menezes sorprendió con declaraciones sobre sus propios futbolistas. Te contamos qué dijo el brasileño.

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Como sabemos, este fue el primer encuentro de la Blanquirroja en su nuevo proceso y dejó muchas sensaciones, mejores en el segundo tiempo que en el primero. Por ello, una vez culminado el encuentro le preguntaron al estratega extranjero por sus percepción al respecto.

Siento que los jugadores están muy abiertos a esta nueva etapa que estamos iniciando. Vamos a construir una gran confianza entre todos, porque eso significa evolución a través de mucho trabajo”, indicó Mano Menezes, dejando en claro que confía plenamente en todos sus elementos.

Selección peruana

Perú cayó derrotado por 2-0 frente a Senegal. Foto: FPF

Ahora, la selección peruana se prepara para su nuevo partido amistoso de fecha FIFA, el cual será este martes 31 de marzo ante Honduras en Madrid, España. Será la oportunidad perfecta para que el DT brasileño consiga su primer triunfo al mando de la Blanquirroja.

Perú vs. Honduras: hora y dónde ver

Perú enfrentará a Honduras en el Estadio Butarque de Leganés, Madrid, España, por su segundo duelo amistoso del mes. El partido empezará a las 13.00 horas de Lima y contará con transmisión de Movistar Deportes para todo el territorio nacional.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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