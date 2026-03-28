DT de Perú anuncia convocatoria oficial para las próximas Eliminatorias Conmebol

Luego de haber disputado partidos amistosos de preparación, el director técnico de la selección peruana decidió lanzar su convocatoria oficial para las próximas Eliminatorias Conmebol. La 'Blanquirroja' quiere volver a poner su nombre en una Copa del Mundo de la FIFA.

Como sabemos, los hinchas están totalmente centrados en lo que viene haciendo Mano Menezes al mando del combinado patrio, ya que acaba de debutar con derrota 2-0 ante Senegal en el Stade de France, ubicado a en Saint-Denis. En medio de ello, la FPF le dio una gran noticia a todos los aficionados.

Perú lanzó su convocatoria para las Eliminatorias

Resulta que, al margen de lo que viene haciendo el plantel masculino, Antonio Spinelli lanzó su lista de futbolistas convocadas a la selección peruana femenina para las próximas Eliminatorias Conmebol, las cuales se están jugando con el formato Liga de Naciones.

Selección peruana y su lista de convocadas.

Actualmente, la 'Blanquirroja' marcha en la séptima casilla con apenas tres unidades en el mismo número de partidos jugados. En esta fecha doble de abril le corresponde enfrentar a Uruguay y Paraguay en Cusco, y luego visitar a Ecuador en Quito.

Finalmente, es importante indicar que únicamente son dos las selecciones que clasifican directamente al Mundial Femenino de la FIFA 2027, mientras que el tercer y cuarto puesto de la tabla de posiciones terminan accediendo al torneo de repechaje intercontinental.

Fixture de Perú en la Liga de Naciones Femenina