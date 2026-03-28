Rebagliati dio rotundo comentario sobre Jairo Vélez tras el Perú vs Senegal: "Le costó..."

La selección peruana sufrió su primera derrota por 2-0 ante Senegal bajo la dirección técnica de Mano Menezes. Al final del partido, el periodista Diego Rebagliati no se midió y dejó un rotundo comentario sobre el rendimiento de Jairo Vélez en su debut frente al equipo senegalés en la fecha FIFA.

Diego Rebagliati dio rotundo comentario sobre Jairo Vélez tras el Perú vs Senegal

Rebagliati utilizó su programa en Movistar Deportes para dar un firme comentario sobre la derrota de Perú ante Senegal y también opinar sobre los jugadores que vistieron la Bicolor.

El periodista deportivo analizó la suplencia de Joao Grimaldo y, en medio de ello, aprovechó la oportunidad para expresar una opinión contundente sobre el rendimiento del debutante Jairo Vélez de Alianza Lima.

Para Diego Rebagliati, Vélez jugó a un nivel correcto en la primera mitad del duelo entre la selección peruana y la senegalesa; sin embargo, en la segunda parte es donde tuvo más dificultades y su juego se vio afectado.

"A mí me pareció que Jairo Vélez lo hizo bien, tuvo un buen primer tiempo y en el segundo es donde más le costó", afirmó el comunicador.

Video: Movistar Deportes

Jairo Vélez debutó con la selección peruana

El futbolista ecuatoriano nacionalizado peruano Jairo Vélez fue citado por Mano Menezes para disputar los dos partidos de la selección peruana ante Senegal y Honduras en la fecha FIFA. Posteriormente, el jugador de Alianza logró su ansiado debut con Perú jugando como titular ante el combinado africano en el Stade de France.