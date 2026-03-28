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Scaloni pone en duda participación de Lionel Messi en el Mundial 2026: “Hare todo lo posible”
El entrenador de la selección argentina hizo una inquietante revelación sobre el futuro de Lionel Messi de cara al Mundial 2026, generando diversas reacciones entre sus seguidores.
¿Lionel Messi se pierde el Mundial 2026? El pasado viernes 27 de marzo, Argentina se enfrentó a Mauritania en lo que fue su amistoso previo a la Copa del Mundo. No obstante, sorprendió que el astro argentino empezara el partido desde el banquillo, e ingresó al minuto 46 por Nico Paz.
En este contexto, en una conversación con los medios, el entrenador de la selección argentina habló sobre la futura participación de Messi en este Mundial, y admitió que no hay certezas sobre si jugará lo que sería su último torneo con la albiceleste. Esto ha puesto nerviosos a los seguidores del jugador de Inter Miami.
Scaloni habló sobre participación de Messi en el Mundial 2026
De acuerdo a información publicada por el periodista internacional Fabrizio Romano, el entrenador señaló que hará todo lo posible para que Messi pueda estar en esta competición.
“El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni: “Haré todo lo posible para que Messi esté en el Mundial”. Creo que por el bien del fútbol tiene que estar ahí, pero él es quien decidirá”, fueron las palabras de Scaloni.
Messi podría no jugar el Mundial 2026.Foto: X
¿Cuántos partidos ha jugado Messi con Argentina?
Lionel Messi ha jugado un total de 197 partidos con la selección absoluta de Argentina, convirtiéndose en el futbolista con más apariciones en la historia del equipo nacional. Este registro abarca encuentros de eliminatorias, amistosos, Copas América y Mundiales.
¿Cuántos goles ha marcado Messi con Argentina?
Durante toda su carrera, Messi ha logrado marcar más de 100 goles con la selección albiceleste, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la selección.
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