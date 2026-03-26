Pese al triunfo de Bolivia: Sudamérica perdió un cupo al próximo Mundial de la FIFA

En un emocionante partido llevado a cabo en Monterrey, México, la selección de Bolivia derrotó 2-1 a Surinam por la semifinal del repechaje rumbo a la Copa del Mundo 2026 y ahora enfrentará a Irak en la gran final. Pese a que muchos se emocionaron, este resultado dejó a Sudamérica sin un boleto para el próximo Mundial de la FIFA. Te contamos qué sucedió.

Como sabemos, el triunfo de la Verde generó algarabía en todo el pueblo altiplánico debido a que están cerca de volver a la cita internacional más importante del fútbol luego de 32 años, ya que la última vez que participaron de ella fue en Estados Unidos 94’. No obstante, algo que pocos saben es que ahora América del Sur dejará de contar con una nación en el prestigioso campeonato.

Resulta que, aunque no muchos lo sepan, Surinam se encuentra en Sudamérica y al haber perdido ante Bolivia quedó eliminado totalmente del Mundial 2026. Sin embargo, si la antiguamente denominada 'Guayana Holandesa' derrotaba a la Verde, también hubiera significado que nuestro sector del continente se quedara sin un boleto a la Copa del Mundo de la FIFA.

Vale precisar que Surinam se encuentra ubicado entre Guyana y Guyana Francesa, mientras que al sur limita con Brasil y al norte con el Océano Atlántico. Pese a que se encuentra anexado a nuestro lado del ‘charco’, su selección no participa de la Conmebol sino que forma parte de la Concacaf, donde están todos los elencos de Centroamérica, el Caribe y Norteamérica.

Surinam está en Sudamérica.

¿Por qué Surinam no juega en la Conmebol?

Pese a que está ubicado con Sudamérica, tanto Surinam como Guyana no juegan en Conmebol por razones históricas y culturales, aunque el nivel deportivo también tiene que ver. Resulta que ambas naciones fueron colonia británica y neerlandesa respectivamente, por lo que tienen más similitudes con el Caribe. Además, su tardía independencia, en los años 60’ y 70’, hizo que se les haga más factible integrarse a la Concacaf antes que a la Confederación Sudamericana de Fútbol.