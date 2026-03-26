¿A qué hora juega Ecuador vs. Marruecos y en qué canal ver el amistoso internacional?

Ecuador y Marruecos protagonizarán uno de los encuentros más esperados como parte de la preparación por la fecha FIFA este viernes 27 de marzo de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, España. Ambos equipos buscarán la victoria para llegar de la mejor manera a la cita mundialista.

Horarios confirmados para ver Ecuador vs. Marruecos

Los amistosos de preparación de la fecha FIFA servirán para conocer a la perfección el equipo que llegará a disputar la Copa del Mundo 2026. La lista final de todas las selecciones clasificadas dependerá de estos últimos partidos para definirse y tanto Ecuador como Marruecos aprovecharán al máximo todas las oportunidades. Estos son los horarios para el cotejo.

Ecuador, Colombia y Perú: 15:15 horas

Argentina, Chile y Uruguay: 17:15 horas

España: 21:15 horas

Ecuador llega al encuentro luego de empatar sin goles ante Canadá y una contundente victoria frente a Nueva Zelanda. Tras dejar las buenas sensaciones, el ‘Tri’ buscará mantener la racha de buenos resultados pensando en el mayor evento futbolístico donde estarán las mejores selecciones.

Por su parte, Marruecos llega al partido tras competir en la Copa Africana de Naciones y caer ante Senegal, pero de igual manera fueron proclamados como campeones por la CAF. El resultado fue registrado como un 3-0 a favor de la selección marroquí.

¿Dónde ver Ecuador vs. Marruecos?

En Ecuador, el partido se podrá ver mediante la señal de Canal del Fútbol (ECDC) mediante su página web, aplicaciones de streaming y otras operadoras que cuentan con suscripción. Además, la plataforma de DZN también estará emitiendo el encuentro de manera gratuita.

Bolivia: Tuves

Brasil: Claro TV+, Canal GOAT, Sky+, Vivo PlayX, sports

Ecuador: Canal del Futbol

El Salvador: Claro Sports

Guatemala: Claro Sports

Honduras: Claro Sports

España: DAZN Spain

Venezuela: inter

Este partido entre Ecuador y Marruecos será el primero en la historia de ambos. La selección sudamericana y africana sumarán un encuentro sin precedente.