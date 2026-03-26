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¿A qué hora juega Ecuador vs. Marruecos y en qué canal ver el amistoso internacional?

La selección ecuatoriana y marroquí se estarán enfrentando en uno de los partidos más destacados de la fecha FIFA. Conoce la hora y dónde ver el amistoso.

Jasmin Huaman
Ecuador vs Marruecos se enfrentarán en amistoso de la fecha FIFA.
Ecuador vs Marruecos se enfrentarán en amistoso de la fecha FIFA. | Foto: Composición Líbero
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Ecuador y Marruecos protagonizarán uno de los encuentros más esperados como parte de la preparación por la fecha FIFA este viernes 27 de marzo de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, España. Ambos equipos buscarán la victoria para llegar de la mejor manera a la cita mundialista.

Bolivia se medirá contra Surinam por el repechaje para el Mundial 2026.

PUEDES VER: Bolivia vs. Surinam EN VIVO por el repechaje al Mundial 2026: a qué hora, apuestas y canal para ver

Horarios confirmados para ver Ecuador vs. Marruecos

Los amistosos de preparación de la fecha FIFA servirán para conocer a la perfección el equipo que llegará a disputar la Copa del Mundo 2026. La lista final de todas las selecciones clasificadas dependerá de estos últimos partidos para definirse y tanto Ecuador como Marruecos aprovecharán al máximo todas las oportunidades. Estos son los horarios para el cotejo.

  • Ecuador, Colombia y Perú: 15:15 horas
  • Argentina, Chile y Uruguay: 17:15 horas
  • España: 21:15 horas

Ecuador llega al encuentro luego de empatar sin goles ante Canadá y una contundente victoria frente a Nueva Zelanda. Tras dejar las buenas sensaciones, el ‘Tri’ buscará mantener la racha de buenos resultados pensando en el mayor evento futbolístico donde estarán las mejores selecciones.

Por su parte, Marruecos llega al partido tras competir en la Copa Africana de Naciones y caer ante Senegal, pero de igual manera fueron proclamados como campeones por la CAF. El resultado fue registrado como un 3-0 a favor de la selección marroquí.

¿Dónde ver Ecuador vs. Marruecos?

En Ecuador, el partido se podrá ver mediante la señal de Canal del Fútbol (ECDC) mediante su página web, aplicaciones de streaming y otras operadoras que cuentan con suscripción. Además, la plataforma de DZN también estará emitiendo el encuentro de manera gratuita.

  • Bolivia: Tuves
  • Brasil: Claro TV+, Canal GOAT, Sky+, Vivo PlayX, sports
  • Ecuador: Canal del Futbol
  • El Salvador: Claro Sports
  • Guatemala: Claro Sports
  • Honduras: Claro Sports
  • España: DAZN Spain
  • Venezuela: inter

Este partido entre Ecuador y Marruecos será el primero en la historia de ambos. La selección sudamericana y africana sumarán un encuentro sin precedente.

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Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

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