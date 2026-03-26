Paraguay vs. Grecia: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido amistoso?

Paraguay vs. Grecia chocan este viernes por un partido amistoso internacional previo al Mundial 2026. Conoce los horarios y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Paraguay y Grecia juegan este viernes en el estadio Georgios Karaiskáki por un partido amistoso internacional. | Foto: Composición de Libero
Paraguay vs. Grecia se enfrentan este viernes 27 de marzo, desde el estadio Georgios Karaiskáki de El Pireo, en un partido amistoso internacional de fecha FIFA previo al Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Paraguay vs. Grecia: horario del partido

Si te gusta ver los amistosos internacionales que se dan antes de una Copa del Mundo y deseas sintonizar el partido entre Paraguay vs. Grecia, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

  • México y Centroamérica: 13.00 horas
  • Perú: 14.00 horas
  • Ecuador: 14.00 horas
  • Colombia: 14.00 horas
  • Bolivia: 15.00 horas
  • Venezuela: 15.00 horas
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 15.00 horas
  • Argentina: 16.00 horas
  • Brasil: 16.00 horas
  • Chile: 16.00 horas
  • Paraguay: 16.00 horas
  • Uruguay: 16.00 horas

¿Dónde ver Paraguay vs. Grecia?

  • Paraguay: GEN, Tigo Sports y Disney Plus
  • Brasil: ESPN 3, Disney Plus, Zapping, Claro TV y Vivo Play
  • Perú y resto de Sudamérica: Disney Plus
  • Centroamérica: Disney Plus
  • Grecia: Alpha TV

Paraguay vs. Grecia por un partido amistoso internacional

Luego de 15 años, las selecciones de Paraguay y Grecia volverán a verse las caras. La última vez en que ambas naciones se enfrentaron fue en un partido amistoso en junio de 2010, fecha en la que la 'Albirroja' se quedó con la victoria por un marcador de 2-0.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

