Uruguay vs Inglaterra EN VIVO por DirecTV Sports: a qué hora juega, pronóstico y dónde ver amistoso

Uruguay vs Inglaterra se enfrentan este viernes 27 de marzo por partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA. Este compromiso será esencial en la preparación de ambas selecciones para el Mundial 2026 y se disputará en el mítico Wembley Stadium de Londres. El duelo dará inicio a las 2:45 p.m. (hora peruana) y 4:45 p.m. (hora uruguaya). La transmisión va por la señal de AUF TV, DirecTV Sports, ESPN y Disney Plus.

¿A qué hora juega Uruguay vs Inglaterra?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para ver el inicio del partido de Uruguay vs Inglaterra en toda Latinoamérica, así como para Estados Unidos y España.

Perú, Ecuador y Colombia: 2:45 p.m.

Bolivia y Venezuela: 3:45 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 4:45 p.m.

México y Centroamérica: 1:45 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 3:45 p.m.

España: 9:45 p.m.

¿Dónde ver Uruguay vs Inglaterra EN VIVO?

El duelo entre Uruguay vs Inglaterra será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO mediante las señales de AUF TV, Antel TV, Flow TV y DirecTV Sports para todo el territorio uruguayo. Por su parte, se podrá visualizar por ESPN y de forma ONLINE por Disney Plus para el el resto de Sudamérica.

Previa del Uruguay vs Inglaterra por amistoso internacional

Uruguay llega al partido con resultados irregulares en sus últimos encuentros, pues sumando dos partidos sin ganar y su último antecedente fue una dura goleada por 5-1 ante Estados Unidos.

Selección Uruguaya busca romper su racha de derrotas en Wembley

El cuadro comandado por Marcelo Bielsa se prepara para su participación en el Mundial 2026 y cuenta en su plantel con grandes figuras como Manuel Ugarte, Darwin Núñez y Federico Valverde. Precisamente, el volante del Real Madrid llega en un gran momento goleador siendo determinante.

Por su parte, Inglaterra viene con un presente demoledor con una racha de seis victorias consecutivas. ‘The Three Lions’ lograron su clasificación de forma invicta con ocho victorias.

Inglaterra busca hacer respetar su localía y seguir con su racha de victorias.

Sin duda la gran carta goleadora del equipo es el delantero Harry Kane, quien llega en un momento ideal de la temporada siendo goleador del Bayern Múnich y compitiendo por la Bota de Oro.

¿Qué canal transmite amistoso de Uruguay vs Inglaterra EN DIRECTO?

Si quieres ver el partido de Uruguay vs Inglaterra deberás sintonizar los siguiente canales de transmisión, dependiendo en el país en donde te encuentres.

Argentina: ESPN y Disney Plus.

Uruguay: DirecTV Sports, ESPN, AUF TV, Antel TV, Flow TV y Disney Plus.

Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia: ESPN y Disney Plus.

Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV Plus, Sky Plus, Vivo Play y Disney Plus.

Chile y Paraguay: ESPN y Disney Plus.

Panamá: ESPN Norte, ESPN 5 y Disney Plus.

Venezuela: ESPN, inter y Disney Plus.

Uruguay vs Inglaterra: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Inglaterra llega al amistoso ante Uruguay como el gran favorito para quedarse con la victoria en este amistoso, considerando especialmente el factor de la localía. Conoce las cuotas en las distintas casa de apuesta.

Casa de apuestas Uruguay Empate Inglaterra Betsson 6.40 3.95 1.52 Betano 7.00 3.90 1.53 Bet365 6.25 4.10 1.53 1xBet 6.85 4.26 1.56 CoolBet 7.00 4.20 1.53

Últimos partidos de Uruguay:

18/11/2025 | Estados Unidos 5-1 Uruguay (amistoso)

15/11/2025 | México 0-0 Uruguay (amistoso)

13/10/2025 | Uzbekistán 1-2 Uruguay (amistoso)

10/10/2025 | Uruguay 1-0 República Dominicana (amistoso)

09/09/2025 | Chile 0-0 Uruguay (Eliminatorias Conmebol)

Últimos partidos de Inglaterra:

16/11/2025 | Albania 0-2 Inglaterra (Eliminatoria UEFA)

13/11/2025 | Inglaterra 2-0 Serbia (Eliminatoria UEFA)

14/10/2025 | Letonia 0-5 Inglaterra (Eliminatoria UEFA)

09/10/2025 | Inglaterra 3-0 Gales (Eliminatoria UEFA)

09/09/2025 | Serbia 0-5 Inglaterra (Eliminatoria UEFA)

Uruguay vs Inglaterra: alineaciones probables

Posible alineación de Uruguay: Sergio Rochet; Ronald Araújo, José María Giménez, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás de la Cruz; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

Posible alineación de Inglaterra: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Kieran Trippier; Declan Rice, Kobbie Mainoo; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Phil Foden y Harry Kane.

¿En qué estadio juegan Uruguay vs Inglaterra?

El partido de Uruguay vs Inglaterra se jugará en el Wembley Stadium.

El duelo entre Uruguay vs Inglaterra se disputará en el mítico Wembley Stadium de Londres, Inglaterra. Este recinto es considerado como uno de lo más históricos en el fútbol y cuenta con una capacidad para albergar a 90 mil espectadores.