¿A qué hora juega Uruguay vs Inglaterra y dónde ver partido amistoso internacional?

Se viene el partido Uruguay vs Inglaterra, que se desarrollará este viernes 27 de marzo, desde el mítico estadio Wembley, en amistoso internacional que sirve para que ambas selecciones lleguen en óptimas condiciones al Mundial 2026 de Norteamérica.

¿A qué hora juega Uruguay vs Inglaterra?

Uruguay, Argentina, Chile, Brasil y Paraguay: 16.45

Bolivia y Venezuela: 15.45

Perú, Colombia y Ecuador: 14.45

Estados Unidos: 14.45 (Miami y Nueva York) y 11.45 (Los Ángeles)

México: 13.45

¿Dónde ver Uruguay vs Inglaterra?

Uruguay: ESPN, Disney+, DSports, DGO, AUF TV, Antel TV y Flow TV

Perú: ESPN y Disney+

Argentina: ESPN y Disney+

Colombia: ESPN y Disney+

Ecuador: ESPN y Disney+

Paraguay: ESPN y Disney+

Venezuela: ESPN y Disney+

Estados Unidos: FOX Sports 1, FOX One, FOX Sports App, ViX y fuboTV

Uruguay vs Inglaterra: previa del partido

El combinado ‘charrúa’ quiere llegar en forma al Mundial y espera conseguir una victoria en la ‘Catedral del Fútbol’. Federico Valverde es el estandarte de este equipo, que tiene a Marcelo Bielsa como su entrenador.

Por su parte, los ‘Tres Leones’ tuvieron un arrollador desempeño en las Eliminatorias y ganaron sus ocho encuentros. Thomas Tüchel espera que los resultados también vayan de la mano con un buen funcionamiento.

Uruguay e Inglaterra no se enfrentan desde el Mundial 2026.

Estas selecciones se volverán a encontrar luego de casi 12 años. El último duelo fue en fase de grupos del Mundial 2014, cuando la celeste se impuso 2-1 gracias a los goles de Luis Suárez. Wayne Rooney había adelantado para los europeos.