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¿A qué hora juega Uruguay vs Inglaterra y dónde ver partido amistoso internacional?

Uruguay se enfrenta a Inglaterra este viernes 27 de marzo, por amistoso internacional que se juega en Wembley. Repasa horarios y canales para seguir el cotejo.

Wilfredo Inostroza
Inglaterra recibe a Uruguay por amistoso internacional en Wembley
Inglaterra recibe a Uruguay por amistoso internacional en Wembley | Composición: Líbero
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Se viene el partido Uruguay vs Inglaterra, que se desarrollará este viernes 27 de marzo, desde el mítico estadio Wembley, en amistoso internacional que sirve para que ambas selecciones lleguen en óptimas condiciones al Mundial 2026 de Norteamérica.

Partidos que definirán los últimos clasificados al Mundial 2026.

PUEDES VER: Partidos de repechaje al Mundial 2026: programación para definir los últimos clasificados

¿A qué hora juega Uruguay vs Inglaterra?

  • Uruguay, Argentina, Chile, Brasil y Paraguay: 16.45
  • Bolivia y Venezuela: 15.45
  • Perú, Colombia y Ecuador: 14.45
  • Estados Unidos: 14.45 (Miami y Nueva York) y 11.45 (Los Ángeles)
  • México: 13.45

¿Dónde ver Uruguay vs Inglaterra?

  • Uruguay: ESPN, Disney+, DSports, DGO, AUF TV, Antel TV y Flow TV
  • Perú: ESPN y Disney+
  • Argentina: ESPN y Disney+
  • Colombia: ESPN y Disney+
  • Ecuador: ESPN y Disney+
  • Paraguay: ESPN y Disney+
  • Venezuela: ESPN y Disney+
  • Estados Unidos: FOX Sports 1, FOX One, FOX Sports App, ViX y fuboTV

Uruguay vs Inglaterra: previa del partido

El combinado ‘charrúa’ quiere llegar en forma al Mundial y espera conseguir una victoria en la ‘Catedral del Fútbol’. Federico Valverde es el estandarte de este equipo, que tiene a Marcelo Bielsa como su entrenador.

Por su parte, los ‘Tres Leones’ tuvieron un arrollador desempeño en las Eliminatorias y ganaron sus ocho encuentros. Thomas Tüchel espera que los resultados también vayan de la mano con un buen funcionamiento.

Foto: AFP.

Uruguay e Inglaterra no se enfrentan desde el Mundial 2026.

Estas selecciones se volverán a encontrar luego de casi 12 años. El último duelo fue en fase de grupos del Mundial 2014, cuando la celeste se impuso 2-1 gracias a los goles de Luis Suárez. Wayne Rooney había adelantado para los europeos.

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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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