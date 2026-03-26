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Ecuador vs Marruecos: alineaciones, hora y dónde ver amistoso internacional de fecha FIFA

Revisa el horario y canal de transmisión oficial del partido entre Ecuador vs Marruecos de este viernes 27 de marzo, en un nuevo amistoso de fecha FIFA.

Francisco Esteves
Ecuador vs Marruecos por la fecha FIFA.
Ecuador vs Marruecos por la fecha FIFA. | Foto: Composición Líbero.
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Por un nuevo amistoso de fecha FIFA, las selecciones de Ecuador y Marruecos se enfrentarán este viernes 27 de marzo desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano, ubicado en Madrid, España. El partido está pactado para que inicie a las 15.15 horas de Lima y Quito, y contará con transmisión de El Canal del Fútbol y Teleamazonas. Por ello, aquí te brindamos toda la información sobre el apasionante compromiso.

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Ambas naciones han clasificado a la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que este duelo servirá como preparación para la cita internacional. Asimismo, los marroquíes estrenarán su polémico título de campeones de la Copa Africana, el cual la CAF se lo otorgó tras arrebatárselo a Senegal. Sin embargo, los ‘Leones’ todavía apelarán al TAS para mantener su condición de monarca.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Marruecos?

Te brindamos el horario dependiendo tu país de residencia:

  • México y Costa Rica: 14.15 horas
  • Perú, Ecuador y Colombia: 15.15 horas
  • Bolivia y Venezuela: 16.15 horas
  • Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay: 17.15 horas

¿Dónde ver EN VIVO Ecuador vs. Marruecos?

La transmisión del partido entre Ecuador vs. Marruecos será a través de El Canal del Fútbol y Teleamazonas para todo el territorio ecuatoriano. Asimismo, si quieres ver el emocionante encuentro de fecha FIFA podrás hacerlo totalmente online y gratis en DAZN, conocida plataforma de streaming.

¿En qué canal ver Ecuador vs. Marruecos?

Te dejamos la guía de canales:

  • Bolivia: Tuves
  • Brasil: Claro TV+, Canal GOAT, Sky+, Vivo PlayX, sports
  • Ecuador: Canal del Futbol
  • El Salvador: Claro Sports
  • Guatemala: Claro Sports
  • Honduras: Claro Sports
  • España: DAZN Spain
  • Venezuela: inter

Ecuador vs. Marruecos: posibles alineaciones

  • Ecuador: Galíndez, Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Vite, Caicedo, Yeboah, Minda, Plata y Enner Valencia.
  • Marruecos: Yassine Bono, Noussair Mazraoui, Adam Masina, Chadi Riad, Achraf Hakimi, Neil El Aynaoui, Abde Ezzalzouli, Ismael Saibari, Bilel El Khannouss, Brahim Diaz y Ayoub El Kaabi.

Últimos partidos de Ecuador

Estos fueron sus últimos cinco partidos:

  • Ecuador 1-0 Argentina
  • Estados Unidos 1-1 Ecuador
  • México 1-1 Ecuador
  • Canadá 0-0 Ecuador
  • Ecuador 2-0 Nueva Zelanda

Últimos partidos de Marruecos

Estos fueron sus últimos cinco duelos:

  • Zambia 0-3 Marruecos
  • Marruecos 1-0 Tanzania
  • Camerún 0-2 Marruecos
  • Nigeria 0-0 (2-4) Marruecos
  • Senegal 1-0 Marruecos (0-3 en mesa)

¿En qué estadio juega Ecuador vs. Marruecos?

El partido se llevará a cabo en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, el cual es propiedad del Atlético de Madrid y tiene ese nombre por patrocinio. Este enorme recinto deportivo tiene capacidad para albergar a un total de 70.692 espectadores en sus tribunas.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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