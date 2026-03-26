Reacción de la prensa de Bolivia tras victoria ante Surinam: “Conmovedor y apoteósico”

¡Bolivia se ilusiona con el Mundial! La ‘Verde’ sacó una importante victoria frente a Surinam en lo que fueron las semifinales del repechaje con miras al Mundial de 2026. Las ilusiones para los altiplánicos se venían desmoronando tras ir perdiendo casi desde el inicio del segundo tiempo; no obstante, supieron reaccionar y remontaron este encuentro, y este esfuerzo no fue en vano, pues varios medios de su país no dudaron en celebrar la hazaña.

Medios como ‘La Razón’ no dudaron en realizar un artículo completo tras esta gran victoria, así como ‘Opinión’, que resaltó el sufrimiento que tuvo que atravesar Bolivia para conseguir el triunfo.

Reacción de la prensa boliviana ante victoria de Bolivia

“Conmovedor y apoteósico respaldo a la Verde hasta las lágrimas”, tituló ‘La Razón’ su nota.

“El gran respaldo y apoyo a la Selección Boliviana llega desde los cinco continentes, desde donde llegaron a Monterrey y desde donde se encontró un boliviano que vibró con la tricolor. (…) En La Paz no solo fueron los puntos de concentración como en Miraflores, la avenida Camacho, El Alto y en la zona sur en un sector denominado El Bosque, sino en cada uno de los hogares. Con gran presencia de nuevas generaciones que no nacieron siquiera en 1993 cuando se logró la anterior clasificación. Generaciones que solo vieron caer y eliminarse a la Verde ahora se ilusionan y esperanzan con resultados positivos y el sueño de ir al Mundial”, escribió el medio en su nota.

Así racionó La Razón tras la victoria de Bolivia. Foto: La Razón

Por su parte, el diario ‘Opinión’ tituló la gran victoria de la siguiente manera: “La Verde sufre, remonta, y resiste: el sueño mundialista sigue vivo”.

“No sin sufrimiento, como está acostumbrada Bolivia, la selección nacional mantiene el sueño mundialista luego un partido más dramático que virtuoso contra Surinam. Bolivia llegaba favorita al partido, pero el elenco de Surinam no fue hueso duro de roer para la Verde. El primer tiempo tuvo oportunidades para ambos, pero fue Surinam el que tuvo la más clara, en una pelota que sacó con el rostro Billy Viscarra”, escribió ‘Opinión’, destacando además la gran tapada de Guillermo Viscarra, portero de Alianza Lima.

Escribió el diario Opinión sobre Bolivia. Foto: Opinión

¿Cuándo juega Bolivia vs Irak?

El duelo entre Bolivia e Irak por el repechaje rumbo al Mundial 2026 se disputará el martes 31 de marzo en México. De esta manera, la ‘Verde’ contará con cuatro días de descanso antes de encarar el partido más importante de los últimos 32 años. Cabe recordar que, en caso de empate, la definición será directamente por penales, ya que la serie se resolverá ese mismo día.