Colombia vs Croacia EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver amistoso de fecha FIFA

Desde el Camping World Stadium de Florida, Estados Unidos, se enfrentarán las selecciones de Colombia vs. Croacia en un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA de este mes. El partido se llevará a cabo el jueves 26 de marzo desde las 18.30 horas de Lima y Bogotá, y contará con transmisión oficial de Gol Caracol TV y canal RCN. A continuación te mostramos toda la información para que disfrutes de este encuentro internacional con miras a la Copa del Mundo 2026.

Ambas naciones se preparan para lo que será el Mundial de la FIFA en Norteamérica, que inicia en el mes de junio. Los 'cafeteros' tendrán una durísima prueba ante uno de los mejores elencos europeos de la última década. El equipo de Néstor Lorenzo lleva nueve compromisos sin conocer la derrota, por lo que para muchos es favorito a llevarse el triunfo.

Vale precisar que, previo al partido amistoso, el DT de Colombia indicó lo siguiente sobre su planteamiento en los dos amistosos de marzo: “Siempre son pruebas. Uno va buscando respuestas a distintas situaciones y lo vamos logrando con sociedades dentro del campo y con el momento de los jugadores. Cada partido es una prueba”.

¿A qué hora juega Colombia vs. Croacia?

Te brindamos el horario dependiendo tu país de residencia:

México y Costa Rica: 17.30 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 18.30 horas

Bolivia y Venezuela: 19.30 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 20.30 horas

¿Dónde ver EN VIVO Colombia vs. Croacia?

La transmisión del partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Croacia será mediante las señales de Gol Caracol TV y canal RCN para todo el territorio colombiano. De igual manera, podrás ver el duelo totalmente online vía Caracol Play. Por último, en el diario Líbero te brindaremos toda la información sobre este y todos los compromisos de la fecha FIFA de marzo.

Colombia vs. Croacia: posibles alineaciones

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James, Luis Díaz; Luis Suárez.

Croacia: Dominik Livaković; Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić; Kristijan Jakić, Luka Modrić, Mario Pašalić; Ivan Perišić, Andrej Kramarić y Ante Budimir.

Últimos partidos de Colombia

Estos fueron sus últimos cinco partidos:

Venezuela 3-6 Colombia

México 0-4 Colombia

Canadá 0-0 Colombia

Colombia 2-1 Nueva Zelanda

Colombia 3-0 Australia

Últimos partidos de Croacia

Estos fueron sus últimos cinco partidos:

Croacia 4-0 Montenegro

Chequia 0-0 Croacia

Croacia 3-0 Gibraltar

Croacia 3-1 Islas Feroe

Montenegro 2-3 Croacia

¿En qué estadio juega Colombia vs. Croacia?

El partido entre las selecciones de Colombia vs. Croacia se llevará a cabo en el Camping World Stadium, anteriormente llamado Tangerine Bowl, en Florida Citrus Bowl, y Orlando Citrus Bowl. Este recinto deportivo está ubicado en la ciudad de Orlando, Florida, en Estados Unidos. Asimismo, el escenario cuenta con una capacidad para albergar hasta 65.000 espectadores en sus tribunas.