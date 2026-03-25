Brasil vs. Francia EN VIVO: cuándo juegan, pronóstico, hora y dónde ver partido amistoso

Jostein Canales
Brasil y Francia juegan este jueves un partido amistoso desde Massachusetts, Estados Unidos. | Foto: Composición de Libero
Las selecciones Brasil vs. Francia juegan EN VIVO este jueves un partido amistoso internacional en el Gillette Stadium de Massachusetts, Estados Unidos. Ambos equipos querrán llegar con optimismo al Mundial 2026; por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo de ESPN, Disney Plus, Globo y SporTV. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

A menos de 100 días para que inicie el Mundial 2026, los técnicos de los países clasificados van afinando sus equipos, dándole la oportunidad a jóvenes valores que pueden dar la sorpresa en la última lista de convocados. En este caso, Brasil y Francia hacen una mezcla de experiencia y juventud para encarar este partidazo.

En el historial de encuentros directos entre la 'Canarinha' y los 'Galos' existe un empate, con seis triunfos para cada uno (3 empates) desde su primer partido en 1958. La última vez que se vieron las caras fue hace exactamente 11 años, donde los sudamericanos vencieron por 3-1 a los europeos.

Brasil vs. Francia: horario del partido amistoso

En esta previa te mostramos los horarios confirmados en los distintos países para que no te pierdas ningún instante del partido amistoso entre Brasil vs. Francia:

  • México y Centroamérica: 14.00 horas
  • Perú: 15.00 horas
  • Ecuador: 15.00 horas
  • Colombia: 15.00 horas
  • Bolivia: 16.00 horas
  • Venezuela: 16.00 horas
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 16.00 horas
  • Argentina: 17.00 horas
  • Brasil: 17.00 horas
  • Chile: 17.00 horas
  • Paraguay: 17.00 horas
  • Uruguay: 17.00 horas
  • Francia: 21.00 horas

¿Dónde ver Brasil vs. Francia EN VIVO?

  • Brasil: Globo, Globoplay, SporTV, Zapping, Claro TV, Sky+ y Vivo Play
  • Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
  • México: ESPN, Disney Plus y Tabii
  • Centroamérica: ESPN 4 y Disney Plus
  • Estados Unidos: ESPN 2, ESPN Deportes y fuboTV
  • España: DAZN y Tabii
  • Francia: TF1, TF1+, Molotov, myCANAL y tabii

Brasil vs. Francia: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Casas de apuestasBrasilEmpateFrancia
Betsson2.823.452.32
Betano2.953.452.25
Bet3652.883.502.35
1XBET2.973.662.44

AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

