¿A qué hora juega Colombia vs Croacia, canal y dónde ver partido amistoso 2026?

El Camping World Stadium de Orlando acogerá el amistoso entre Colombia y Croacia el 26 de marzo. Conoce aquí la programación del partido.

Antonio Vidal
Programación del partido entre Colombia vs Croacia. Foto: composición Líbero/IG
Programación del partido entre Colombia vs Croacia. Foto: composición Líbero/IG
El Camping World Stadium de Orlando, Florida, será el escenario del partido entre Colombia y Croacia, que se enfrentarán en un amistoso internacional como preparación previa al Mundial 2026. Para este encuentro, el principal atractivo será el duelo entre dos grandes figuras del Real Madrid: James Rodríguez y el histórico Luka Modrić. A continuación, los detalles de este partidazo.

¿Cuándo juega Colombia vs Croacia?

Este encuentro se realizará en el Camping World Stadium, el día jueves 26 de marzo, recinto que tiene una capacidad para 60.219 espectadores.

¿A qué hora juega Colombia vs Croacia?

Dicho encuentro se podrá seguir desde las 6.00 p. m. tanto en suelo peruano como colombiano. A continuación, la programación del partido en otros países:

  • Perú, Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 7.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.
  • México: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos (Este): 7.00 p. m.
  • Estados Unidos (Pacífico): 4.00 p. m.
  • España, Francia, Alemania, Italia: 1.00 a. m. (domingo)

¿Dónde ver el partido entre Colombia vs Croacia?

El encuentro será transmitido en exclusiva por GOL Caracol TV y RCN, además de estar disponible vía streaming en Caracol Play. En Estados Unidos, por su parte, podrá verse a través de FOX Sports 2.

Este 26 de marzo Luka Modric se enfrentará a James Rodríguez. Foto: Marca

Este 26 de marzo Luka Modric se enfrentará a James Rodríguez. Foto: Marca

Entradas para ver el partido entre Colombia vs Croacia

Para adquirir tus entradas para el partido entre Colombia y Croacia, podrás hacerlo a través de la plataforma Viagogo. Los precios parten desde los S/270, lo que equivale aproximadamente a 290,180 pesos colombianos o unos 78 dólares.

Precios de las entradas para el Colombia vs Croacia. Foto: Viagogo

Precios de las entradas para el Colombia vs Croacia. Foto: Viagogo

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

