La fuerte declaración de Mano Menezes sobre jugadores de Senegal tras ganarle a Perú: "Ellos son..."

Debut amargo para Mano Menezes. La selección peruana cayó derrotada por 2-0 en Francia contra la selección de Senegal, encuentro que fue realizado por un amistoso de fecha FIFA. Perú fue superado con gran facilidad durante la mayor parte del encuentro, pues los extremos del campeón de África fueron letales para los defensores del combinado blanquirrojo.

Con goles de Nicolas Jackson e Ismaïla Sarr, los senegaleses se llevaron un cómodo triunfo. Tras el partido, Mano Menezes, en conversación con la prensa, habló sobre lo que fue el desarrollo del partido, dejando fuertes declaraciones sobre los jugadores del conjunto rival.

La fuerte declaración de Mano Menezes sobre jugadores de Senegal

Tras no poder con el conjunto africano, el entrenador brasileño no pudo ocultar su incomodidad y no dudó en recordar los puestos en los que ambas naciones se encuentran, señalando la abismal diferencia en el ranking FIFA.

"Pecamos en detalles que son normal para nuestra era. Debemos aprovechar más las transiciones ofensivas. Es una selección del puesto 53 contra una top 12. Traté de plantear, pero ellos son mejores", declaró el DT en conferencia con la prensa.

Perú cayó derrotado por 2-0 frente a Senegal. Foto: FPF

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?

El siguiente compromiso de la selección peruana será el martes 31 de marzo, en el cierre de la fecha FIFA. El equipo dirigido por Mano Menezes se enfrentará a Honduras desde la 1.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Municipal de Butarque, en España. La transmisión del encuentro estará a cargo de América TV, ATV y Movistar Deportes.