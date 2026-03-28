Edison Flores no se midió y lanza advertencia a Alianza antes del clásico: "Me veo celebrando"

Alianza Lima es el actual puntero del Apertura de la Liga 1 y en la próxima jornada se estará jugando uno de los partidos más importantes si pretende ser candidato a ser campeón. En frente no la tendrá nada fácil y es que su rival será Universitario de Deportes. Ante ello, Edison Flores no se guardó nada y lanzó firme advertencia a los blanquiazules.

Universitario tendrá la dura tarea de tratar de mantenerse en la lucha por el campeonato nacional y para ello tendrá que vencer a Alianza Lima. El partido se jugará el sábado 4 de abril en el estadio Monumental y una de las figuras del elenco crema sorprendió con un mensaje dedicado al equipo de Pablo Guede.

Edison Flores dio firme advertencia a Alianza Lima

A pesar de no tener minutos en los últimos partidos de Universitario, Edison Flores es considerado como una de las figuras del equipo que es tricampeón del fútbol peruano. Además de ser un referente, también ya sabe lo que es anotarle a Alianza Lima y no ocultó sus ganas de repetir la ocasión.

“Me veo celebrando. Espero poder jugar, conseguir minutos y dando el máximo para lo que necesita el equipo y darle una alegría a los hinchas. Es un gran deseo para mí anotarle a Alianza, sé que puede darse y hay que estar preparado para eso. Recuerdo el gol del 2023 en la final en Matute”, señaló para L1 MAX.

(Video: L1 MAX)

¿Cuándo fue la última vez que Universitario ganó un clásico?

La última victoria de Universitario de Deportes frente a Alianza Lima fue en julio de 2024 en el Monumental por 2-1. Ese mismo año, también ganaron en el Apertura de la Liga 1 cuando jugaron en Matute por la mínima diferencia con gol de Andy Polo.

Se espera que el primer clásico de la presente temporada sea de ida y vuelta, ya que podría definir el futuro de ambos equipos en la lucha por el campeonato.