Durante un encuentro con altos funcionarios en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a enfatizar su postura firme contra el narcotráfico. En la reunión, destacó los logros obtenidos por su grupo de trabajo federal y señaló a Venezuela, México y Colombia como países donde se concentra la actividad criminal relacionada con las drogas.

Trump defendió sus operaciones militares y reafirmó su compromiso de continuar la lucha contra los cárteles, a pesar de las críticas internacionales sobre la legalidad de algunas de sus acciones.

Trump lanza firme mensaje contra los cárteles de droga, con Venezuela, México y Colombia en la mira

Donald Trump respaldó los ataques dirigidos a embarcaciones que se sospecha transportan drogas en el Caribe y el Pacífico, a pesar de las crecientes interrogantes sobre la legalidad de estas acciones. Al mismo tiempo, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje contundente contra los cárteles de droga:

"Bueno, no creo que vayamos a pedir necesariamente una declaración de guerra. Creo que simplemente vamos a matar a las personas que están trayendo drogas a nuestro país. ¿De acuerdo? Las vamos a matar", afirmó Trump ante la prensa en la Casa Blanca.

Donald Trump celebra "logros históricos" en la lucha antidrogas

Durante el encuentro, Trump elogió lo que calificó como los "logros históricos" de su administración en la lucha contra el narcotráfico. Según sus declaraciones, más de 3.000 personas vinculadas al tráfico de drogas fueron arrestadas recientemente, y se incautaron cerca de 69 toneladas de estupefacientes, incluyendo cocaína, fentanilo y heroína.

La fiscal general, Pam Bondi, aseguró que estas acciones contribuyeron a reducir en un 50 % el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos en pocas semanas. Trump señaló que su estrategia ha generado resultados "sin precedentes" y reiteró que no se trata de una declaración formal de guerra, sino de una política enfocada en eliminar a quienes introducen drogas en el país.

La Casa Blanca centra su atención en México y Colombia

Trump no se limitó a Venezuela y extendió sus críticas a otros países de la región. Afirmó que México "está gobernado por los cárteles", aunque reconoció el liderazgo de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Por su parte, Colombia recibió duras acusaciones por la producción masiva de cocaína y la influencia de los cárteles en su territorio.