ATENCIÓN, inmigrantes en San Francisco.: Donald Trump CANCELA planes de despliegue federal tras conversación con el alcalde

El presidente Donald Trump anunció que no aumentará la presencia policial en San Francisco, luego de mantener conversaciones con el alcalde Daniel Lurie y varios empresarios influyentes de la región. La decisión representa un giro en la estrategia federal que el mandatario había insinuado para combatir la delincuencia en la ciudad californiana.

Trump explicó en su plataforma Truth Social que varios amigos y líderes locales le pidieron reconsiderar la medida, ya que el alcalde "estaba logrando avances sustanciales" en materia de seguridad. Según el presidente, la administración federal seguirá observando el progreso de San Francisco antes de intervenir con recursos adicionales.

Trump se retracta del despliegue federal tras diálogo con líderes locales

Durante una llamada sostenida el último miércoles 23 de octubre, el alcalde Daniel Lurie confirmó que el presidente canceló cualquier plan para un despliegue federal en San Francisco. "Anoche recibí una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, quien me aseguró que suspendía la medida", señaló Lurie en un comunicado oficial.

Donald Trump cancela planes de despliegue federal en San Francisco.

El mandatario también agradeció a figuras empresariales como Jensen Huang y Marc Benioff, fundador de Salesforce, quienes expresaron su confianza en que la ciudad puede mejorar su seguridad sin la intervención directa del Gobierno federal. "No aumentaremos el número de efectivos en San Francisco el sábado. ¡Estén atentos!", publicó Trump en su red social.

San Francisco busca recuperar la seguridad sin intervención federal

Trump había insinuado previamente que desplegaría recursos federales en San Francisco, similar a las operaciones realizadas en Washington, Portland, Memphis y Chicago. Sin embargo, la reciente conversación con Lurie cambió el rumbo. El presidente expresó que prefiere "dar una oportunidad" al gobierno local antes de implementar una acción directa.

Por su parte, el alcalde reafirmó que su administración seguirá "monitoreando la situación de cerca" en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, encabezado por Kristi Noem. La decisión de Trump ha sido recibida con alivio por varios líderes locales, que consideran fundamental mantener la autonomía de la ciudad en materia de seguridad pública.