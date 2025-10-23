ALERTA inmigrantes en Estados Unidos: descubre AQUÍ cómo ubicar a tu ser querido detenido por ICE en minutos

Cuando un familiar o amigo es detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cada minuto cuenta. La incertidumbre y la falta de información suelen generar angustia, pero existen mecanismos oficiales y confiables que permiten conocer en qué centro se encuentra y cómo contactarlo.

El primer paso es acceder al Localizador de Detenidos del ICE, una herramienta gratuita disponible en su sitio web oficial. Desde allí, cualquier persona puede realizar una búsqueda utilizando dos métodos principales:

Por número A (Alien Number): se ingresa el número de nueve dígitos asignado al detenido y su país de nacimiento.

se ingresa el número de nueve dígitos asignado al detenido y su país de nacimiento. Por información biográfica: se colocan el nombre completo, apellido y país de origen de la persona arrestada.

Ambas opciones ofrecen resultados actualizados y permiten saber si la persona está bajo custodia federal o si ha sido trasladada recientemente.

Oficinas que integran el ICE en Estados Unidos

El ICE está compuesto por varias divisiones que trabajan de manera coordinada para aplicar las leyes migratorias y de seguridad nacional. Entre las principales se encuentran:

Oficina de Detención y Deportación (ERO): encargada de la custodia, traslado y deportación de inmigrantes.

encargada de la custodia, traslado y deportación de inmigrantes. Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI): se enfoca en delitos transnacionales como el tráfico de personas o el fraude migratorio.

se enfoca en delitos transnacionales como el tráfico de personas o el fraude migratorio. Oficina del Asesor Jurídico Principal: brinda apoyo legal a los procesos de deportación y detención.

brinda apoyo legal a los procesos de deportación y detención. Oficinas de campo y destacamentos locales: distribuidas en distintos estados, facilitan la atención directa a las familias.

Conocer estas dependencias ayuda a los familiares a comprender el proceso y a comunicarse con la oficina correspondiente según el lugar de detención.

Lo más recomendable

Además, es recomendable que los familiares o abogados verifiquen con frecuencia el estatus del detenido, ya que el ICE puede realizar traslados entre centros sin previo aviso. Mantener actualizada la información y guardar copias de documentos importantes, como el número A o las órdenes de custodia, facilitará cualquier gestión posterior, ya sea para visitas, llamadas o asistencia legal.

Por otro lado, distintas organizaciones de apoyo a inmigrantes ofrecen orientación gratuita y confidencial para las familias que enfrentan detenciones por parte del ICE. Estas entidades pueden ayudar a contactar abogados especializados, presentar solicitudes de fianza o acompañar el proceso de defensa migratoria. En momentos de incertidumbre, contar con asesoría profesional puede marcar la diferencia entre la deportación y la posibilidad de permanecer legalmente en el país.